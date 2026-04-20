Ako razmišljate da li zaista treba stavljati kamenje na dno saksije, odgovor u većini slučajeva glasi – ne. Iako je to jedan od najrasprostranjenijih saveta u baštovanstvu, praksa i objašnjenja iz botanike pokazuju da ovaj trik često daje suprotan efekat.

Na prvi pogled deluje logično: kamenje bi trebalo da „propusti“ vodu i spreči zadržavanje vlage. Međutim, u stvarnosti se dešava nešto drugo. Kada zalivate biljku, voda se kreće kroz zemlju i zadržava se u sitnim prostorima između čestica. Kada naiđe na sloj kamenja, ne prolazi odmah dalje, već ostaje u zemlji iznad tog sloja dok se ona potpuno ne zasiti. Tek tada višak vode počinje da se spušta niže.

Zbog toga donji sloj zemlje ostaje konstantno vlažan, gotovo kao sunđer. Ova pojava poznata je kao „viseći nivo vode“ i može biti problematična jer korenje biljke zapravo stoji u previše mokrom okruženju. To dovodi do slabijeg dotoka kiseonika, gušenja sitnih korenova i, na kraju, povećanog rizika od truljenja.

Još jedan problem je što kamenje smanjuje količinu zemlje u saksiji. Manje zemlje znači i manje prostora za razvoj korena, ali i brže isušivanje gornjih slojeva, dok donji ostaju natopljeni – što dodatno remeti ravnotežu vlage.

Ipak, postoje situacije kada kamenje ili sličan materijal može imati smisla. Na primer, kod visokih i nestabilnih saksija može poslužiti kao dodatna težina i pomoći da biljka bude stabilnija. Takođe, ako je saksija veoma velika, sloj na dnu može smanjiti količinu potrebne zemlje. U slučajevima kada je rupa za drenažu prevelika, bolje je staviti mrežicu ili komadić materijala da zemlja ne ispada, ali bez zatvaranja otvora.

Ako želite zaista dobru drenažu, rešenje nije u slojevima, već u strukturi zemlje. Kvalitetan, rastresit supstrat koji omogućava prolaz vode i vazduha je ključ. Dodavanje peska, perlita ili sličnih materijala može značajno poboljšati propusnost i sprečiti zadržavanje viška vlage.

Na kraju, važno je i kako zalivate. Preterano zalivanje je češći problem od loše drenaže, pa je uvek bolje pustiti da se gornji sloj zemlje blago prosuši između dva zalivanja.

Ukratko, iako kamenje na dnu saksije zvuči kao dobar trik, ono u većini slučajeva narušava prirodan tok vode kroz zemlju. Mnogo bolji rezultat daje dobra zemlja, pravilno zalivanje i saksija sa funkcionalnim otvorom za odvod.