Leto 2026. godine donosi jedan od najintenzivnijih astroloških perioda, tvrde astrolozi. Merkur, planeta komunikacije, misli i svakodnevnih odluka, kreće retrogradno 29. juna u znaku Raka i u tom položaju ostaje do 23. jula.

Za razliku od uobičajenih retrogradnih faza koje se često povezuju sa tehničkim problemima, kašnjenjima i nesporazumima, ovaj tranzit stavlja fokus na emocije, porodične odnose i teme iz prošlosti koje još nisu do kraja razrešene.

Zašto je ovaj retrogradni Merkur drugačiji?

Astrolozi ističu da je 2026. godina specifična jer se sve tri Merkurove retrogradne faze odvijaju u vodenim znakovima.

To znači da će naglasak biti manje na spoljnim okolnostima, a više na unutrašnjim procesima, emocionalnim reakcijama i načinu na koji postavljamo granice u odnosima sa drugim ljudima.

Uticaj ovog tranzita, prema astrološkim tumačenjima, počeo je da se oseća već od 12. juna, kada je Merkur ušao u takozvanu predsenku, period koji često nagoveštava teme koje će kasnije doći u prvi plan.

Porodične teme i stara osećanja ponovo izlaze na površinu

Pošto Rak simbolizuje dom, porodicu, korene i osećaj sigurnosti, retrogradni Merkur u ovom znaku može pokrenuti teme koje su dugo bile potisnute.

Mnogi bi mogli da se suoče sa starim porodičnim nesuglasicama, nerešenim odnosima ili snažnim talasima nostalgije.

Prema astrolozima, ovo nije period kazne ili loše sreće, već prilika da se sagledaju obrasci ponašanja koji se ponavljaju i da se razumeju emocije koje su dugo ostajale u senci.

Najveći problemi nastaju zbog neizgovorenih reči

Tokom ovog perioda posebno će biti važno kako komuniciramo sa bliskim ljudima.

Astrolozi upozoravaju da bi mnogi nesporazumi mogli nastati ne zbog onoga što je rečeno, već upravo zbog onoga što je ostalo neizgovoreno.

Reči izgovorene iz najbolje namere mogu biti pogrešno shvaćene, dok ćutanje može ostaviti utisak distance ili odbacivanja.

Zbog toga se savetuje otvorenija i iskrenija komunikacija, čak i kada razgovori nisu prijatni.

Šta je preporučljivo uraditi pre 29. juna?

Astrološki savet za ovaj period jeste da se važne odluke i razgovori završe pre početka retrogradnog kretanja.

To podrazumeva:

Razgovore o porodičnim i emotivnim temama.

Potpisivanje važnih ugovora.

Potvrđivanje planova i rezervacija.

Pravljenje rezervnih kopija važnih podataka.

S druge strane, astrolozi savetuju oprez kada su u pitanju kupovina nekretnina, velika renoviranja doma ili donošenje odluka koje mogu imati dugoročne posledice.

Četiri znaka Zodijaka biće najviše na udaru

Prema astrološkim prognozama, najintenzivniji uticaj retrogradnog Merkura osetiće četiri horoskopska znaka.

Rak

Pošto se Merkur kreće upravo kroz njihov znak, Rakovi bi mogli da prolaze kroz period preispitivanja identiteta, ličnih želja i životnog pravca.

Jarac

Na udaru će biti partnerski i poslovni odnosi. Stari problemi, nerešeni konflikti i pitanja koja su dugo gurana pod tepih mogla bi ponovo da postanu aktuelna.

Ovan

Ovnovi bi mogli da osete pojačanu napetost između porodičnih obaveza i profesionalnih ambicija. Kućna pitanja zahtevaće više pažnje nego inače.

Vaga

Kod Vaga su mogući nesporazumi na poslu, odlaganja planova i situacije koje mogu staviti njihov profesionalni ugled na test.

Period za usporavanje i introspekciju

Iako retrogradni Merkur mnogi doživljavaju kao izazovan period, astrolozi smatraju da on može doneti važne uvide i priliku za lični rast.

Umesto forsiranja novih početaka, savetuje se okretanje sebi, vođenje dnevnika, sređivanje životnog prostora i obnavljanje kontakta sa porodičnim korenima.

Za one koji uspeju da sačuvaju strpljenje i ostanu otvoreni za iskren razgovor, ovaj period mogao bi da donese dragocene lekcije o emocijama, odnosima i ličnim granicama.