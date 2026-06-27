Način pozdravljanja, govor tela, kontakt očima i stisak ruke mogu u velikoj meri uticati na to kako nas drugi doživljavaju. Upravo zbog toga psiholozi već godinama proučavaju značenje rukovanja i ono što ono može da otkrije o ličnosti.

Prema stručnjacima iz oblasti psihologije, čvrst i siguran stisak ruke najčešće se povezuje sa osobinama kao što su samopouzdanje, odlučnost i otvorenost. Ljudi koji bez oklevanja pružaju ruku uglavnom ostavljaju utisak osoba koje veruju u sebe i spremne su na komunikaciju i saradnju.

S druge strane, slab stisak ruke može se pogrešno protumačiti kao nesigurnost, povučenost ili nedostatak interesa, iako to ne mora biti tačno. Na jačinu rukovanja utiču i faktori kao što su vaspitanje, kultura, temperament i trenutna situacija.

Ni preterano jak stisak ruke nije uvek pozitivan signal. Psiholozi upozoravaju da agresivno rukovanje može delovati dominantno, pa čak i neprijatno, ostavljajući utisak pokušaja nametanja autoriteta.

Pored jačine stiska, važnu ulogu imaju i drugi elementi neverbalne komunikacije – kontakt očima, osmeh i opšti govor tela. Kada su svi ovi signali usklađeni, osoba se najčešće doživljava kao iskrena, pristupačna i samouverena.

Iako rukovanje ne može u potpunosti otkriti nečiji karakter, istraživanja pokazuju da ljudi veoma brzo formiraju mišljenje u prvih nekoliko sekundi susreta. Upravo zato se kaže da jedan jednostavan gest može imati veći uticaj nego duži razgovor.

Stručnjaci ističu da je idealno rukovanje čvrsto, ali ne preterano jako, uz prirodan osmeh i direktan kontakt očima. Takva kombinacija najčešće ostavlja najbolji prvi utisak i otvara vrata uspešnoj i kvalitetnoj komunikaciji.