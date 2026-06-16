Ako vam je nakon kupovine ostalo nekoliko većih kartonskih kutija, nemojte ih odmah bacati. Iskusni baštovani tvrde da običan karton može biti pravo tajno oružje za zdraviju i plodniju baštu.

Ovaj jednostavan trik poslednjih godina postaje sve popularniji jer pomaže u borbi protiv korova, čuva vlagu u zemljištu i doprinosi boljem kvalitetu zemlje bez upotrebe hemikalija.

Zašto se karton stavlja u baštu?

Karton je napravljen od celuloze, prirodnog materijala koji se vremenom razlaže i obogaćuje zemljište organskom materijom. Tokom raspadanja privlači gliste i druge korisne organizme koji dodatno poboljšavaju strukturu zemlje.

Rezultat je rastresitije i plodnije zemljište u kojem biljke lakše napreduju i daju bolji rod.

Prirodna zaštita od korova

Jedna od najvećih prednosti kartona jeste to što sprečava rast korova.

Kada se postavi između redova ili ispod novih baštenskih leja, karton blokira sunčevu svetlost i stvara prirodnu prepreku kroz koju korov teško može da probije.

Na taj način možete značajno smanjiti potrebu za čupanjem korova i korišćenjem hemijskih sredstava.

Pomaže da zemlja duže ostane vlažna

Karton upija i zadržava vlagu poput sunđera, pa se zemljište sporije isušuje tokom toplih letnjih dana.

Zbog toga biljke duže imaju pristup vodi, a potreba za čestim zalivanjem može biti manja.

Ipak, stručnjaci savetuju oprez kod biljaka koje ne podnose previše vlage jer karton može usporiti isparavanje vode.

Koristan i tokom zime

U hladnijem delu godine karton može poslužiti kao prirodni malč. Štiti korenje od mraza, čuva vlagu u zemljištu i doprinosi očuvanju mikroorganizama koji su važni za zdravlje biljaka.

Kako pravilno koristiti karton?

Važno je koristiti čist, neobojen karton bez lepljive trake, plastike i štampanih površina.

Za suzbijanje korova kartonske listove položite između redova biljaka, a zatim ih prekrijte slojem zemlje ili malča debljine najmanje pet centimetara.

Ako pravite novu baštensku leju, prvo postavite karton na postojeću površinu, preko njega dodajte zemlju i kompost, a zatim sadite biljke kao i obično.

Može i u kompost

Karton se može iseckati na manje komade i dodati u kompost. Pošto sadrži ugljenik, pomaže u održavanju dobre ravnoteže između zelenog i suvog materijala u kompostnoj gomili.

Zbog svega toga mnogi baštovani danas tvrde da običan karton više nije otpad, već jedan od najkorisnijih saveznika za zdravu i rodnu baštu.