Jezik je važan mišićni organ koji učestvuje u govoru i žvakanju, ali određeni pokreti, poput savijanja jezika, mogu otkriti više o našem telu, načinu razmišljanja i razvoju.

Stručnjaci navode da ova veština zavisi od više faktora, uključujući:

anatomiju jezika

koordinaciju pokreta

učenje i vežbu

To znači da nije sve unapred određeno genetikom, već se sposobnost može razvijati tokom života.

Povezanost sa inteligencijom i mozgom

Pojedina istraživanja ukazuju da savijanje jezika može imati veze sa kognitivnim sposobnostima. Veštine koje zahtevaju preciznu koordinaciju između mozga i pokreta često se povezuju sa višim nivoom inteligencije i boljim razvojem motorike.

Iako ova veza nije definitivno potvrđena, naučnici ističu da ovakvi pokreti mogu ukazivati na razvijeniju kontrolu tela i mozga.

Šta savijanje jezika govori o ličnosti

Psiholozi smatraju da osobe koje mogu da saviju jezik često:

imaju izraženiju radoznalost

pokazuju kreativnost

vole da se istaknu u društvu

Ova veština se često demonstrira pred drugima, što može ukazivati i na samopouzdanje i ekstrovertnost.

Veština koja se razvija u detinjstvu

Savijanje jezika se najčešće razvija u detinjstvu, kroz igru i imitaciju. Deca koja su uporna i pažljiva prema detaljima lakše usvajaju ovakve sposobnosti.

Zbog toga se ova veština češće javlja kod osoba koje imaju razvijenu koordinaciju i strpljenje.Savijanje jezika u oblik slova „U“ nije samo zanimljiv trik, već pokazuje složenu povezanost između mozga, tela i učenja.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da se na osnovu ove sposobnosti ne mogu donositi konačni zaključci o inteligenciji ili ličnosti, jer na njih utiče veliki broj faktora.

BONUS VIDEO