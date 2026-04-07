Jezik je važan mišićni organ koji učestvuje u govoru i žvakanju, ali određeni pokreti, poput savijanja jezika, mogu otkriti više o našem telu, načinu razmišljanja i razvoju.
Stručnjaci navode da ova veština zavisi od više faktora, uključujući:
- anatomiju jezika
- koordinaciju pokreta
- učenje i vežbu
To znači da nije sve unapred određeno genetikom, već se sposobnost može razvijati tokom života.
Povezanost sa inteligencijom i mozgom
Pojedina istraživanja ukazuju da savijanje jezika može imati veze sa kognitivnim sposobnostima. Veštine koje zahtevaju preciznu koordinaciju između mozga i pokreta često se povezuju sa višim nivoom inteligencije i boljim razvojem motorike.
Iako ova veza nije definitivno potvrđena, naučnici ističu da ovakvi pokreti mogu ukazivati na razvijeniju kontrolu tela i mozga.
Šta savijanje jezika govori o ličnosti
Psiholozi smatraju da osobe koje mogu da saviju jezik često:
- imaju izraženiju radoznalost
- pokazuju kreativnost
- vole da se istaknu u društvu
Ova veština se često demonstrira pred drugima, što može ukazivati i na samopouzdanje i ekstrovertnost.
Veština koja se razvija u detinjstvu
Savijanje jezika se najčešće razvija u detinjstvu, kroz igru i imitaciju. Deca koja su uporna i pažljiva prema detaljima lakše usvajaju ovakve sposobnosti.
Zbog toga se ova veština češće javlja kod osoba koje imaju razvijenu koordinaciju i strpljenje.Savijanje jezika u oblik slova „U“ nije samo zanimljiv trik, već pokazuje složenu povezanost između mozga, tela i učenja.
Ipak, stručnjaci naglašavaju da se na osnovu ove sposobnosti ne mogu donositi konačni zaključci o inteligenciji ili ličnosti, jer na njih utiče veliki broj faktora.
BONUS VIDEO
Komentari (0)