Velško selo Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch poznato je širom sveta po svom nesvakidašnjem nazivu, koji sa 58 slova predstavlja najduže ime mesta u Velikoj Britaniji i jedno od najdužih na svetu.

Meštani ga najčešće skraćuju u Llanfairpwll, Llanfair PG ili jednostavno Llanfair, dok turisti iz svih krajeva sveta dolaze kako bi fotografisali čuvenu tablu na železničkoj stanici i pokušali da izgovore njegovo puno ime.

Naziv sela u prevodu znači „Crkva Svete Marije u dolini belih leski kod brzog vira i crkve Svetog Tisilija pored crvene pećine“. Iako zvuči kao drevni naziv, smatra se da je njegova najduža verzija nastala tek 1869. godine kao zanimljiv marketinški potez kojim je selo želelo da privuče posetioce.

Prema pojedinim istorijskim izvorima, ime je osmislio lokalni krojač čiji identitet nikada nije zvanično potvrđen. Ideja je bila jednostavna – stvoriti naziv koji će biti toliko neobičan da će ljudi poželeti da ga vide uživo.

Područje na kojem se selo nalazi naseljeno je još od neolitskog perioda. Tokom vekova stanovnici su se uglavnom bavili poljoprivredom i ribolovom, dok je razvoj saobraćajne infrastrukture u 19. veku značajno doprineo rastu naselja.

Izgradnja visećeg mosta Menai 1826. godine, a zatim i železničke pruge sredinom 19. veka, povezala je ostrvo Anglsi sa ostatkom Velsa i omogućila brži razvoj sela. Danas u njemu živi nešto više od 3.000 stanovnika.

Osim po neobičnom imenu, selo je poznato i po prirodnim lepotama ostrva Anglsi. Nalazi se na popularnoj biciklističkoj ruti kroz Vels, što ga čini privlačnim odredištem za ljubitelje aktivnog odmora i prirode.

Do sela se lako stiže vozom, a najveća turistička atrakcija ostaje železnička stanica sa tablom na kojoj je ispisano puno ime mesta. Upravo tu svake godine dolaze hiljade posetilaca kako bi napravili fotografiju za uspomenu.

Procenjuje se da ovo malo velško selo godišnje poseti oko 200.000 turista, što ga čini jednom od najpoznatijih turističkih atrakcija u regionu. Iako ga mnogi ne mogu pravilno izgovoriti, gotovo svi ga zapamte.