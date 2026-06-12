Godinama se internetom i forumima šire razni "prirodni trikovi" za čišćenje domaćinstva i održavanje cevi prohodnim. Jedan od ubedljivo najpopularnijih i najčešće deljenih saveta sigurno je onaj u kojem se preporučuje sipanje šolje sode bikarbone u zapušeni odvod, a zatim dodavanje šolje alkoholnog sirćeta preko nje.

Ideja iza ovog viralnog trika je naizgled logična. Hemijska reakcija između ta dva sastojka stvara burnu penu i mehuriće, koji bi zatim navodno trebalo da razgrade i pod pritiskom "izguraju" tvrdokorno začepljenje iz unutrašnjosti cevi. Ipak, iskusni vodoinstalateri i stručnjaci upozoravaju da se taj trik u praksi izuzetno retko pokaže kao zaista delotvoran. Reakcija sode bikarbone i sirćeta u hemijskom smislu zaista proizvodi ugljen-dioksid, gas koji u potpuno zatvorenim posudama stvara snažan pritisak. Međutim, kućne odvodne cevi nisu zatvoreni sistemi, pa gas jednostavno izlazi slobodno napolje, bez stvaranja preko potrebne potisne sile. Krajnji rezultat je mnogo šumeće bele pene i estetski efekat, ali začepljenje i dalje ostaje na svom mestu.

Umesto sode i sirćeta upotrebite običnu kuhinjsku so

Zato je poznata blogerka i stručnjakinja za prirodno održavanje domaćinstva Bren, autorka popularnog bloga, odlučila da javno podeli svoju metodu koja se u praksi pokazala kao znatno efikasnija, jeftinija i to potpuno bez upotrebe agresivnih ekoloških ili industrijskih hemikalija. Umesto prehajpovane kombinacije sode i sirćeta, ona preporučuje upotrebu obične kuhinjske soli i vrele vode. Kako tvrdi, upravo ova jednostavna kombinacija najbolje i najbrže deluje na tvrdokorne masne ili sapunske naslage koje se svakodnevno nakupljaju u kuhinjskim i kupatilskim odvodima, a zbog kojih voda s vremenom počinje izuzetno sporo da otiče.

"Topla i vrela voda uspešno otapa nakupljenu masnoću koja s vremenom drastično sužava prohodnost cevi, a sitna zrnca soli svojim prirodnim abrazivnim delovanjem dodatno skidaju nataložene naslage i tvrdokorni talog sa unutrašnjih zidova. Time se stvara dvostruki, nepogrešivi učinak – toplo omekšava i otapa, a so efikasno struže i upija", objašnjava ona.

Kristalna zrnca deluju poput najfinije šmirgle u vašim cevima

Zrnca obične soli u unutrašnjosti cevi deluju bukvalno poput sitne šmirgle. Svako kristalno zrnce soli ima oštre ivice koje fizički i mehanički odstranjuju naslage hrane, skorelog sapuna, masnoće i druge neugodne organske ostatke koji se lepe za zidove. Osim toga, so je sama po sebi prirodno porozna, pa efikasno upija višak vlage i time dodatno olakšava proces otpušavanja odvoda bez oštećenja cevi.

Kombinacija proključale vode i nekoliko kašika soli tako na potpuno prirodan i bezbedan način uklanja sve sluzave i neprijatne naslage u cevima. Isprobajte ovaj trik već večeras i omogućite da voda u vašoj sudoperi ili kadi ponovo slobodno i nesmetano teče.