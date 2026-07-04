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Poznati kuvar otkriva: Evo zbog čega se uz bečku šniclu uvek služi limun - obavezno ga iscedite preko, ne samo zbog ukusa
Pohovani sloj tokom prženja upija i određenu količinu ulja, što može uticati na percepciju ukusa
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