Leto donosi duže dane i više vremena provedenog na otvorenom, ali i neizbežnu borbu sa komarcima, muvama i drugim napasnim insektima.

Efikasna kombinacija

U potrazi za prirodnim i bezbednim rešenjima, mnogi se okreću savetima sa društvenih mreža, a jedan trik posebno je privukao pažnju i postao viralan.

Reč je o kombinaciji limuna i karanfilića, metodi koju brojni korisnici hvale kao izuzetno efikasnu, jeftinu i prijatnog mirisa. Priprema je veoma jednostavna: potrebno je prepoloviti svež limun ili limetu, a zatim u svaku polovinu zabosti desetak celih karanfilića.

Tako pripremljene polovine stavljaju se na tanjirić i postavljaju na ključna mesta u domu – pored kreveta za mirniji san bez zujanja komaraca, na sto tokom večere na terasi ili na kuhinjsku površinu kako bi se zaštitila hrana od insekata.

Intenzivan miris tera komarce

Pristalice ove metode tvrde da prirodna kombinacija citrusa i začina stvara mirisnu barijeru koju insekti ne podnose.

Na prvi pogled, ova ideja ima smisla i oslanja se na dugu tradiciju. Kombinacija citrusa i začina, poznata kao pomander, koristila se još u srednjem veku za osvežavanje prostorija i odeće, a verovalo se i da štiti od bolesti.

Naučna osnova krije se u hemijskim jedinjenjima koja ovi sastojci oslobađaju. Kora limuna bogata je limonenom, snažnim citrusnim jedinjenjem, dok karanfilić sadrži eugenol, supstancu intenzivnog i pomalo ljutkastog mirisa.

Insekti, posebno muve i komarci, imaju veoma razvijeno čulo mirisa koje koriste za pronalaženje hrane i snalaženje u prostoru. Snažna aroma nastala kombinovanjem limonena i eugenola može da stvori svojevrsnu olfaktornu „maglu“, koja zbunjuje njihova čula i čini im prostor neprijatnim za zadržavanje.

Dok je ljudima taj miris osvežavajuć i prijatan, insektima može biti previše intenzivan i odbojan.

Osim što se lako priprema, ovaj trik ne sadrži štetne hemikalije, zbog čega ga mnogi smatraju pogodnim za domaćinstva sa decom i kućnim ljubimcima. Uz to, može poslužiti i kao prirodni osveživač vazduha koji prostoru daje prijatnu i svežu aromu.