Većina ljudi ne razmišlja previše o svojim stopalima – sve dok se ne pojavi problem. To može biti neprijatan miris koji se uporno vraća, suva i hrapava koža ili ispucale pete koje postaju sve bolnije.

U takvim situacijama često se ponovo pominje jedan stari narodni trik koji je ponovo postao popularan na internetu – potapanje stopala u sirće.

Na prvi pogled zvuči neobično, ali mnogi tvrde da daje vidljive rezultate već nakon nekoliko tretmana.

Zašto se koristi sirće?

Osnovna ideja je jednostavna: sirće sadrži sirćetnu kiselinu koja ima antibakterijska i antifungalna svojstva.

Zbog toga se veruje da može da pomogne u stvaranju sredine u kojoj bakterije i gljivice teže opstaju, što direktno utiče na:

neprijatan miris stopala

znojenje i bakterije

higijenu obuće i kože

Mnogi korisnici navode da već nakon nekoliko kupki stopala deluju svežije i manje neprijatno mirišu.

Pomoć kod suve kože i ispucalih peta

Još jedna česta primena ovog trika jeste omekšavanje suve i zadebljale kože na petama.

Kiselo okruženje može da pomogne u:

omekšavanju tvrde kože

lakšem uklanjanju mrtvih ćelija

smanjenju hrapavosti i zadebljanja

Nakon kupke, koža se lakše tretira turpijom ili kamenom za pete, pa stopala mogu izgledati urednije i negovanije.

Moguća pomoć kod gljivičnih problema

Kupke sa sirćetom često se pominju i u kontekstu blažih gljivičnih infekcija, poput atletskog stopala.

Ova pojava se najčešće javlja između prstiju i može izazvati:

svrab

ljuštenje kože

iritaciju

Zbog svog antifungalnog efekta, sirće se koristi kao kućna metoda za ublažavanje blagih simptoma, posebno kao dopuna osnovnoj nezi.

Kako se priprema kupka za stopala?

Postupak je vrlo jednostavan:

Pomešajte jedan deo sirćeta i dva dela tople vode Potopite stopala u rastvor Ostavite 10 do 20 minuta Dobro isperite i osušite stopala

Po želji, postupak se može ponavljati nekoliko puta nedeljno.

Da li zaista pomaže?

Iako ne postoji univerzalni lek koji odgovara svima, mnogi ljudi tvrde da im sirćetna kupka pomaže kod neprijatnog mirisa i osećaja umora u stopalima.

Stručnjaci ipak napominju da kod jačih gljivičnih infekcija ili bolnih promena treba potražiti medicinski savet.

Kupka za stopala sa sirćetom je jednostavan, jeftin i lako dostupan kućni trik koji mnogi koriste za osnovnu negu stopala.

Iako ne može zameniti medicinske tretmane, često se pokazuje kao koristan dodatak rutini održavanja higijene i svežine stopala.