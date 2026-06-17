Dolazak toplih dana donosi povratak omiljene letnje obuće, ali i dobro poznat problem – bolne žuljeve i iritacije koje nastaju usled znojenja, trenja i neudobnih sandala.

Bilo da je reč o potpuno novim sandalama koje još nisu prilagođene stopalu ili starim modelima koji su počeli da izazivaju nelagodnost, rešenje bi moglo da se nalazi upravo u vašem kupatilu.

Umesto da odmah posegnete za flasterima, mnogi se odlučuju za jednostavan trik sa dezodoransom u roll-on, stik ili sprej formi.

Kako dezodorans može da spreči žuljeve?

Žuljevi nastaju kao posledica kombinacije vlage i trenja između kože i obuće. Kada se stopalo pojačano znoji, koža postaje osetljivija, a stalno trljanje materijala dodatno povećava iritaciju.

Nanosom tankog sloja dezodoransa na kritične tačke stopala, mogu se postići dva efekta:

smanjenje znojenja u zoni primene

stvaranje zaštitnog sloja koji umanjuje trenje između kože i obuće

Na taj način stopalo lakše “klizi” unutar sandale, što smanjuje rizik od crvenila i pojave žuljeva.

Koja forma dezodoransa je najefikasnija?

Stručnjaci i korisnici najčešće izdvajaju stik dezodorans kao najpraktičniju opciju, jer ostavlja suvlji i ravnomerniji sloj bez lepljivog osećaja.

Sprej dezodorans može biti koristan za veće površine stopala, dok se roll-on manje preporučuje zbog veće količine vlage koja se sporije suši.

Kako pravilno primeniti trik?

Za najbolje rezultate, preporučuje se da se dezodorans nanosi:

na čista i suva stopala, neposredno pre obuvanja

na kritične tačke poput pete, bočnih strana stopala i mesta kontakta sa kaiševima

u tankom sloju, bez preterivanja

Prevelika količina proizvoda može izazvati suprotan efekat i dodatno klizanje stopala u obući.