Video objavljen na Instagramu prikazuje retrivera Bauera kako konačno maksimalno koristi svoje vreme u bazenu.

Vlasnik je objasnio da je to bio veliki dan za psa jer je prošlo skoro mesec dana otkako se poslednji put kupao. Na početku snimka, retriver mirno sedi pored vlasnika sa lopticom u ustima, ali sve se promenilo u trenutku kada je vlasnik rekao: „Idemo.“

Bauera je preplavila energija. Odmah je potrčao ka vratima, a pre nego što je skočio u vodu, uzbuđeno je skakao po bazenu. Nakon što je konačno zaronio, vlasnik je izvadio bacač loptica i počeo da ih baca u vodu i po dvorištu, a Bauer ih je radosno donosio. U jednom trenutku, drugi pas, Maverik, pridružio mu se u zabavi. Međutim, Bauer je ubrzo pokazao svoju nestašnu stranu i pokušao da ukrade bacač loptica od vlasnika.

Kao da to nije bilo dovoljno, on je potom zgrabio ležaljku ustima i gurnuo je pravo u bazen, dok ga je vlasnik u čudu pitao šta radi. Očigledno nesposoban da zaustavi energičnog psa, vlasnik mu se na kraju i sam pridružio u bazenu.

Video ih zatim prikazuje kako se zajedno igraju u vodi. Kada je vlasnik pokušao da ga pozove da izađe posle nekog vremena, Bauer ga nije slušao. Ljubitelji životinja su hvalili Bauera u komentarima, nazivajući ga „najvećim zabavljačem“.