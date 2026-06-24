Slovenački sveštenik Robert Emeršič je preminuo od uboda osa, potvrdila je na Fejsbuku parohija Svetog Josifa Delavca Rače. Napisali su da ga je osa ubola tokom svete mise u Planici.

- U nedelju, 14. juna 2026. godine, kao grom iz vedra neba pogodila nas je vest da je naš paroh Robi preminuo od reakcije na ubod osa tokom svete mise u Planici. Odjednom smo se našli suočeni sa potpuno novom i teškom situacijom. Bilo je potrebno organizovati sve vezano za oproštaj, sahranu, molitve i svete mise u parohijama - napisali su.

Zahvalili su svim građanima koji su se molili i koji će se moliti za sveštenika.

- Hvala svima koji su pomogli u organizaciji i sprovođenju njegovog oproštaja u parohijskoj crkvi u Framu i Račama i sahrane u Hoču. Hvala svim sveštenicima koji su učestvovali u svetoj misi u utorak u Račama, gde smo se mogli oprostiti od njega. Gde je voleo da bude, kod oltara tokom svete mise koju je toliko voleo da slavi - napisali su.

Biskup Janez Kozinc je predvodio misu u Račama, a nadbiskup Alojz Cvikl je vodio misu zaupokojenu i sahranu.

- Hvala moliocima, pevačima i ljudima koji su ga doneli u obe crkve. Hvala svima koji su učestvovali u njegovom oproštaju u Framu, Račama i Hočama. Posebna zahvalnost gospodinu Samu Repolušeku na odabranim i dirljivim rečima oproštaja. Hvala Foto Brbre iz Slovenske Bistrice što su nam izradili i poklonili komemorativne kartice u veoma kratkom roku. Hvala cvećari Mateji na prelepim cvetnim aranžmanima i Pogrebnom zavodu Maribor na dostojanstvenoj organizaciji poslednjeg oproštaja - napisali su.