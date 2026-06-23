Kađenje je jedan od najprepoznatljivijih elemenata pravoslavne tradicije, ali mnogi vernici ne poznaju njegovo dublje značenje. Iako se tamjan redovno koristi u hramovima i domovima, njegov smisao prevazilazi sam običaj i predstavlja važan deo molitvenog života.

Sveštenik Bojan Krstanović objasnio je na društvenim mrežama simboliku kađenja i zbog čega ovaj čin zauzima posebno mesto u pravoslavlju.

Kađenje simbolizuje uznošenje molitve Bogu

Prema njegovim rečima, kađenje bi trebalo praktikovati često, a naročito tokom velikih praznika.

– To treba da radimo često. Na velike praznike obavezno – poručio je otac Bojan.

U pravoslavnoj tradiciji dim tamjana simbolizuje molitve vernika koje se uzdižu ka Bogu. Kao što se miris tamjana širi prostorom, tako se i molitve prinose Gospodu kao izraz vere, zahvalnosti i duhovne povezanosti.

Zašto se kade vernici?

Poseban značaj ima kađenje ljudi tokom bogosluženja.

– Kada kadimo ljude, izražavamo želju da se oni ispune Duhom Svetim i da svojim dobrim delima mirišu pred Gospodom slično tamjanu kojim se kadi – objasnio je sveštenik.

U crkvenoj simbolici dobra dela predstavljaju „blagouhani miris“, dok se za grehe slikovito kaže da su suprotnost tom duhovnom mirisu. Zbog toga kađenje vernika nije samo ritualni čin, već izraz poštovanja prema čoveku kao Božjem stvorenju.

U molitvi učestvuju sva čovekova čula

Otac Bojan ističe da pravoslavna molitva uključuje sva čula.

Vernici posmatraju ikone, slušaju crkveno pojanje, izgovaraju molitve, a zahvaljujući tamjanu u bogosluženju učestvuje i čulo mirisa. Na taj način molitva postaje potpunije i dublje duhovno iskustvo.

Kađenje bez molitve nema duhovni smisao

Sveštenik naglašava da je važno razumeti da samo kađenje ne donosi duhovnu korist ukoliko nije praćeno molitvom.

– Kađenje bez molitve nema nikakav duhovni značaj. Ono ne sme da se posmatra kao magijski čin, već kao deo molitvenog života – istakao je.

Prema crkvenom običaju, osoba koja kadi pravi poklon onome koga kadi, dok druga osoba uzvraća poklonom, čime se iskazuje međusobno poštovanje.

Upravo zbog toga kađenje zauzima posebno mesto u pravoslavnoj tradiciji – ne kao puki običaj, već kao simbol molitve, poštovanja i duhovne povezanosti sa Bogom.