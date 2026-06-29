Kupovina novog uređaja trebalo bi da donese sigurnost, ali kada se proizvod pokvari, mnogi potrošači nisu sigurni kome da se obrate i koja prava mogu da ostvare. Dodatnu zabunu stvara činjenica da se pojmovi saobraznost i garancija često koriste kao da znače isto, iako je reč o dva različita instituta.

Saobraznost je pravo koje je propisano zakonom i odnosi se na odgovornost prodavca da isporučeni proizvod odgovara ugovorenim karakteristikama i da funkcioniše kako je predviđeno. Za nove proizvode važi dve godine od dana kupovine, dok je za polovnu robu taj rok godinu dana.

To znači da je upravo prodavac odgovoran za rešavanje problema ukoliko proizvod pokaže nedostatke u okviru zakonskog roka.

Šta kupac može da zahteva?

Ako se kvar pojavi u prvih šest meseci od kupovine, potrošač ima pravo da bira između popravke, zamene proizvoda ili raskida ugovora uz povraćaj novca, u skladu sa zakonskim uslovima.

Ukoliko je proizvod već bio popravljan po osnovu saobraznosti, svaka naredna popravka može biti izvršena samo uz saglasnost kupca. Ako kvar nije moguće otkloniti ili popravka ne bude završena u roku predviđenom zakonom, potrošač može da zatraži raskid ugovora i povraćaj uplaćenog novca.

Izuzetak postoji u situacijama kada je utvrđeno da je nedostatak neznatan i da ne utiče bitno na upotrebu proizvoda.

Gde se uklapa garancija?

Za razliku od saobraznosti, komercijalna garancija nije zakonska obaveza. Nju proizvođač ili prodavac daje dobrovoljno i njeni uslovi zavise od onoga što je navedeno u garantnom listu.

Garancija često traje duže od zakonskog perioda saobraznosti i može obuhvatiti dodatne pogodnosti, ali se ostvaruje prema pravilima koje je definisao davalac garancije.

Zbog toga garancija ne može da umanji prava koja potrošač već ima na osnovu zakona.

Kome se obraćate kada nastane problem?

Ako reklamaciju podnosite po osnovu saobraznosti, zahtev se upućuje prodavcu od kog je proizvod kupljen.

Kod komercijalne garancije postupak je najčešće drugačiji, jer se kupac obraća ovlašćenom servisu ili drugom subjektu koji je naveden u garantnim uslovima.

Zašto je važno znati razliku?

Mnogi kupci prilikom reklamacije odmah traže garantni list, iako u velikom broju slučajeva svoja prava mogu ostvariti upravo kroz zakonsku saobraznost. Poznavanje razlike između ova dva instituta olakšava postupak reklamacije i pomaže potrošačima da znaju kada imaju pravo na popravku, zamenu proizvoda ili povraćaj novca.

Zato je pre podnošenja reklamacije korisno proveriti da li se problem rešava po osnovu zakonske saobraznosti ili komercijalne garancije, jer od toga zavisi i postupak ostvarivanja prava, piše Kurir.