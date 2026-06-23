Način na koji vozite može imati mnogo veći uticaj na potrošnju goriva nego što većina vozača pretpostavlja. Stručnjaci ističu da razlika između ekonomične i rasipničke vožnje često ne zavisi od modela automobila, već od svakodnevnih navika za volanom.

Upravo zato poslednjih godina pažnju privlači japanska filozofija vožnje, zasnovana na smirenosti, predviđanju situacija u saobraćaju i racionalnom korišćenju energije. Iako deluje jednostavno, ovaj pristup može doneti primetne uštede tokom godine.

Najskuplja greška je naglo ubrzavanje

Jedna od najčešćih navika koja povećava potrošnju goriva jeste agresivno ubrzavanje nakon svakog zaustavljanja.

Kada vozač naglo pritisne papučicu gasa, motor troši više goriva kako bi obezbedio potrebnu snagu. Osim većih troškova na pumpi, ovakav stil vožnje može doprineti i bržem habanju pojedinih delova vozila.

Japanski instruktori vožnje često koriste zanimljivo poređenje – zamislite da na zadnjem sedištu prevozite posudu punu vrele kafe. Svaki nagli pokret mogao bi da izazove prosipanje. Isti princip važi i za ubrzavanje: što su pokreti nežniji i postepeniji, potrošnja će biti manja.

Gledajte dalje od automobila ispred sebe

Veliki deo nepotrebne potrošnje nastaje zbog kasnih reakcija u gradskom saobraćaju.

Mnogi vozači ubrzavaju sve do semafora koji će uskoro postati crven, a zatim snažno koče. Na taj način energija potrošena za ubrzanje praktično se gubi.

Ekonomičniji pristup podrazumeva posmatranje saobraćaja unapred. Ako je jasno da ćete morati da stanete, dovoljno je ranije pustiti gas i dozvoliti vozilu da koristi inerciju. Ova navika može doneti primetne uštede, posebno tokom svakodnevnih gradskih vožnji.

Gume i filter vazduha utiču više nego što mislite

Potrošnja goriva ne zavisi samo od motora.

Nedovoljno naduvane gume povećavaju otpor kotrljanja, zbog čega motor mora da uloži više energije kako bi pokrenuo vozilo. Redovna kontrola pritiska može smanjiti potrošnju i produžiti vek trajanja pneumatika.

Sličan efekat ima i zaprljan filter za vazduh. Kada motor ne dobija dovoljno vazduha, njegova efikasnost opada, a potrošnja goriva raste.

Motor troši gorivo čak i kada stojite

Mnogi vozači ostavljaju motor uključen tokom dužih čekanja, verujući da je potrošnja zanemarljiva.

Međutim, automobil sa upaljenim motorom može potrošiti približno jedan litar goriva na sat iako se uopšte ne kreće. Tokom dužih zastoja ili čekanja, gašenje motora često predstavlja ekonomičnije rešenje.

Dodatni problem predstavlja i nepotrebna težina u vozilu. Alat, sportska oprema i razni predmeti koji mesecima stoje u gepeku povećavaju masu automobila, a samim tim i potrošnju.

Aerodinamika igra važnu ulogu na autoputu

Pri većim brzinama značajan faktor postaje otpor vazduha.

Otvoreni prozori, krovni nosači i dodatna oprema povećavaju aerodinamički otpor, zbog čega motor mora da radi intenzivnije. Zbog toga je na autoputu često isplativije voziti sa zatvorenim prozorima i umereno koristiti klima-uređaj.

Ni klima sama po sebi nije veliki problem, ali ekstremno niske temperature dodatno opterećuju sistem i povećavaju potrošnju energije.

Iskoristite fiziku u svoju korist

Jedan od zanimljivijih saveta odnosi se na vožnju uz i niz nagib.

Pre ulaska u uzbrdicu korisno je postepeno povećati brzinu na ravnom delu puta. Tako automobil lakše savladava uspon bez naglog opterećenja motora. Nakon vrha, dovoljno je otpustiti gas i dozvoliti gravitaciji da pomogne u održavanju kretanja.

Male promene donose veliku razliku

Nijedan pojedinačni trik neće prepoloviti račun za gorivo, ali kombinacija više dobrih navika može doneti primetne uštede tokom godine.

Smireno ubrzavanje, predviđanje saobraćaja, pravilno održavanje vozila i racionalno korišćenje energije predstavljaju osnovu japanskog pristupa vožnji. A njegova glavna poruka je jednostavna – najjeftinije gorivo je ono koje niste potrošili.