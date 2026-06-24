Istraživanje koje je sprovela kompanija Talker Research obuhvatilo je 2.000 slobodnih Amerikanaca koji aktivno traže partnera.

Rezultati su pokazali da čistoća automobila igra značajnu ulogu u formiranju prvog utiska tokom upoznavanja i izlazaka.

Ko brine o automobilu - brine o sebi

Čak 73 odsto ispitanika smatra da način na koji neko brine o svom automobilu odražava i način na koji brine o sebi. Njih 67 odsto veruje da neuredan automobil ukazuje na neorganizovan privatni život, dok 65 odsto smatra da čist automobil ostavlja utisak odgovorne i uredne osobe.

Polovina učesnika priznala je da procenjuje ljude na osnovu čistoće njihovog vozila, a svaki četvrti ispitanik rekao je da je odustao od daljih sastanaka sa osobom zbog neurednog automobila.

Unutrašnjost automobila otkriva više nego što mislite

Unutrašnjost automobila može otkriti mnogo o nečijim navikama i životnom stilu, a ponekad i više nego što bi vlasnik želeo. Učesnici istraživanja naveli su neke od najneprijatnijih stvari koje su pronašli u vozilima osoba sa kojima su izlazili.

Među najčešćim odgovorima našli su se ostaci hrane i pića, dok su pojedini ispitanici tvrdili da su u automobilima zatekli čak i mrtve životinje.

Podaci pokazuju da ženama čistoća automobila uglavnom znači više nego muškarcima, dok su pripadnici milenijalske generacije pokazali nešto veću osetljivost na ovo pitanje u odnosu na generaciju Z. Ipak, bez obzira na pol i godine, većina ispitanika priznala je da ih upravo odlazak na sastanak najčešće motiviše da temeljno očiste automobil.

Kako ostaviti bolji utisak?

Iako održavanje automobila zahteva malo vremena i truda, ono može značajno doprineti pozitivnom prvom utisku. Pre svega, preporučuje se uklanjanje smeća i svih nepotrebnih stvari iz vozila, kao i eliminisanje neprijatnih mirisa, naročito onih koji potiču od ostataka hrane.

Nakon toga trebalo bi obrisati površine, usisati sedišta i prostor između njih, a na kraju dobro provetriti automobil. Po potrebi se može koristiti i osveživač vazduha kako bi unutrašnjost ostavila prijatan i uredan utisak.

Rezultati istraživanja pokazuju da potencijalnim partnerima nije svejedno kako vaš automobil izgleda i miriše. Dobra vest je da nije važno da li vozite nov i skup model. Čak i starije vozilo može ostaviti odličan utisak ako je čisto, uredno i bez neprijatnih mirisa, piše Your tango.