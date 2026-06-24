Ako ispod strehe, na balkonu ili u kutiji za roletne primetite veliku sivkastu strukturu nalik papiru i pojačano kretanje velikih letećih insekata, važno je da ne reagujete panično.

Stručnjaci upozoravaju da nepažljivo uklanjanje gnezda može izazvati odbrambeni napad većeg broja stršljena odjednom, što predstavlja ozbiljan rizik, naročito za osobe sklone alergijama.

Kako prepoznati gnezdo stršljena?

Stršljeni prave karakteristična sivo-braon gnezda od sažvakanih drvenih vlakana, zbog čega izgledaju kao da su napravljena od papira. Gnezda su najčešće okrugla ili ovalna, a mogu se naći ispod krovnih streha, na tavanima, u šupama, dimnjacima ili na zaštićenim balkonima.

Ako vidite samo jednog stršljena, to ne mora da znači da je gnezdo u blizini. Međutim, ako više njih stalno uleće i izleće sa istog mesta, velika je verovatnoća da se tu krije cela kolonija.

Zašto stršljene ne treba potceniti?

Iako imaju lošu reputaciju, stršljeni uglavnom nisu agresivni bez razloga. Veći deo vremena traže hranu i brane svoje gnezdo samo kada osete opasnost.

Problem nastaje kada im se čovek previše približi ili pokuša da ih otera mahanjem, udaranjem ili prskanjem. Njihov ubod može biti veoma bolan, a kod osetljivih osoba može izazvati ozbiljne alergijske reakcije koje zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

Šta da uradite ako otkrijete gnezdo na balkonu?

Najvažnije je da držite bezbednu udaljenost i ograničite kretanje u neposrednoj blizini gnezda.

Deci i kućnim ljubimcima zabranite pristup tom delu balkona

Noću izbegavajte jaku spoljašnju rasvetu koja privlači insekte

Ne pokušavajte da uklonite gnezdo metlom, vodom, vatrom ili domaćim preparatima

Ovakvi pokušaji često izazivaju napad cele kolonije i mogu biti veoma opasni.

Ako se gnezdo nalazi na mestu koje ugrožava svakodnevno korišćenje balkona ili predstavlja rizik za ukućane, najbolje je da pozovete stručnu službu za dezinsekciju.

Da li svako gnezdo mora da se ukloni?

Ne nužno.

Ako je gnezdo na zabačenom mestu i ne predstavlja direktnu opasnost, ponekad ga je moguće ostaviti do kraja sezone. Kolonije stršljena uglavnom žive samo jednu sezonu – tokom zime propadaju, a naredne godine nova matica obično pravi gnezdo na drugom mestu.

Važno je znati da stršljeni imaju i korisnu ulogu u prirodi, jer love druge insekte i pomažu u održavanju ravnoteže u ekosistemu.

Kako sprečiti da stršljeni izaberu baš vaš balkon?

Redovno proveravajte skrovita mesta ispod streha, u ormarićima i oko kutija za roletne. Sve otvore zatvorite mrežicama, a hranu i slatka pića leti ne ostavljajte dugo napolju.

Ako povremeno vidite ponekog stršljena, to ne znači automatski da će napraviti gnezdo. Uz redovno održavanje i pravovremenu kontrolu prostora, rizik možete značajno smanjiti.