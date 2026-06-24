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Gnezdo stršljena na balkonu: Šta nikako ne smete da radite i kada zvati pomoć
Ako primetite gnezdo stršljena na balkonu, najvažnije je da ne paničite i ne pokušavate sami da ga uklonite.
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