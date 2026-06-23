Novi toplotni talas koji stiže narednih dana i donosi temperature do čak 38 stepeni naterao je stručnjake da izdaju hitno upozorenje svim vozačima. Naime, unutrašnjost parkiranog automobila tokom letnjih vrućina može da postane prava pećnica, a pojedini predmeti ostavljeni u kabini mogu predstavljati ozbiljan rizik.

Dovoljno je svega nekoliko sati na suncu da temperatura u automobilu skoči do opasnih vrednosti, što može dovesti do curenja, deformacije, pa čak i eksplozije pojedinih stvari koje mnogi svakodnevno drže u vozilu.

Stručnjaci zato apeluju da vozači odmah provere automobile i uklone sedam predmeta koji tokom vrelih dana mogu postati opasni.

1. Elektronske cigarete i rezervne baterije

Vape uređaji i litijumske baterije posebno su rizični tokom vrućina. Visoke temperature mogu da izazovu naduvavanje baterije, curenje ili potpuni kvar uređaja.

Stručnjaci upozoravaju da elektronske cigarete nikako ne treba ostavljati u automobilu, posebno ne na direktnom suncu.

2. Upaljači

Jednokratni upaljači su među najopasnijim predmetima u pregrejanom vozilu. Ako ostanu na komandnoj tabli ili sedištu, pod uticajem toplote mogu da puknu ili eksplodiraju.

3. Dezodoransi i sprejevi pod pritiskom

Lak za kosu, dezodoransi i sprejevi za čišćenje takođe mogu biti problem. Ambalaža pod pritiskom veoma loše podnosi ekstremnu toplotu.

4. Gazirana pića

Limenke i flaše gaziranih napitaka na visokim temperaturama mogu da se naduju i procure, a u nekim slučajevima čak i da puknu.

5. Lekovi

Posebno treba obratiti pažnju na inhalatore, insulin i tablete. Vrućina može trajno da naruši njihovu efikasnost i promeni hemijski sastav.

6. Krema za sunčanje

Iako deluje bezazleno, krema za sunčanje ne podnosi ekstremne temperature. Toplota može da promeni njen sastav i smanji zaštitni faktor.

7. Naočare

Dioptrijske i sunčane naočare takođe ne vole vrućinu. Visoke temperature mogu da iskrive okvire i trajno oštete stakla.

Stručnjaci savetuju da automobil parkirate u hladu kad god je moguće, koristite zaštitu za šoferšajbnu i pre vožnje obavezno provetrite kabinu. Tokom toplotnog talasa, i najmanji previd može skupo da vas košta.