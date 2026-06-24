U vodi su primećene slatkovodne meduze, neobična pojava za koju mnogi nisu ni znali da postoji.

Iako njihov izgled na prvi pogled može da izazove iznenađenje, stručnjaci ističu da nema razloga za zabrinutost. Reč je o vrsti Craspedacusta sowerbyi, slatkovodnoj meduzi koja nije opasna za ljude.

Ribolovci ih viđaju godinama

Nakon objave snimka usledili su brojni komentari ribolovaca koji tvrde da su ove meduze i ranije primećivali u jezerima, ali i u pojedinim rekama poput Save i Korane.

Ipak, za većinu građana prizor meduze u slatkoj vodi i dalje predstavlja pravo iznenađenje.

Pojavljuju se kada je voda čista

Stručnjaci navode da se slatkovodne meduze najčešće pojavljuju tokom jula i avgusta, kada visoke temperature vode pogoduju njihovom razmnožavanju.

Zanimljivo je da se njihovo prisustvo često smatra pokazateljem dobrog kvaliteta vode, zbog čega ih mnogi nazivaju i prirodnim znakom čistih reka i jezera.

Da li su opasne?

Iako pripadaju grupi žarnjaka, poput morskih meduza, njihove žarne ćelije znatno su slabije.

One ne mogu da probiju ljudsku kožu niti da izazovu bolne opekotine, pa se smatraju potpuno bezopasnim za kupače i ribolovce.

Uprkos tome, njihova pojava i dalje izaziva veliko interesovanje jer malo ljudi zna da meduze mogu da žive i u slatkim vodama.