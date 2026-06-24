Iako je sigurnosni trougao deo obavezne opreme svakog vozila, brojni vozači i dalje nisu sigurni kako se pravilno koristi u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode. Upravo zbog toga stručnjaci upozoravaju da nepravilno postavljanje trougla može značajno smanjiti njegovu svrhu i povećati rizik od novih nezgoda.

Osnovni cilj sigurnosnog trougla jeste da na vreme upozori ostale učesnike u saobraćaju na prepreku na putu i omogući im dovoljno prostora za bezbednu reakciju.

Na kojoj udaljenosti se postavlja sigurnosni trougao?

Prema saobraćajnim propisima, trougao se postavlja iza zaustavljenog vozila, a udaljenost zavisi od vrste puta.

U naselju najmanje 10 metara iza vozila

Van naselja najmanje 50 metara iza vozila

Na autoputu i motoputu najmanje 100 metara iza vozila

Razlog za različite udaljenosti leži u brzini kretanja vozila. Što su brzine veće, vozačima je potrebno više vremena i prostora da uoče prepreku i bezbedno uspore ili promene pravac kretanja.

Uprkos jasnim pravilima, stručnjaci navode da mnogi vozači postavljaju trougao preblizu vozilu, čime značajno umanjuju njegovu efikasnost.

Prvo uključite sva četiri migavca

Pre nego što izađete iz vozila, neophodno je uključiti sva četiri pokazivača pravca.

Na taj način ostali učesnici u saobraćaju dobijaju dodatno upozorenje da se na putu nalazi vozilo koje je zaustavljeno zbog kvara ili drugog problema.

Ova mera je posebno važna tokom noći, u uslovima smanjene vidljivosti, magle, kiše ili jakih padavina.

Reflektujući prsluk je obavezan

Jedna od najčešćih grešaka vozača jeste što reflektujući prsluk drže u prtljažniku.

Stručnjaci savetuju da prsluk uvek bude u kabini vozila kako bi mogao da se obuče pre izlaska na kolovoz.

Na taj način vozač postaje znatno vidljiviji drugim učesnicima u saobraćaju, posebno na brzim saobraćajnicama i tokom noći.

Kada je postavljanje trougla obavezno?

Sigurnosni trougao mora biti postavljen svaki put kada zaustavljeno vozilo predstavlja potencijalnu opasnost za druge učesnike u saobraćaju.

To se posebno odnosi na:

Noćne uslove vožnje

Maglu i smanjenu vidljivost

Krivine sa ograničenom preglednošću

Tunele

Mostove

Vrhove uspona i prevoje

Mesta na kojima vozilo nije lako uočljivo iz daljine

U ovakvim situacijama čak i kratko zadržavanje vozila može predstavljati ozbiljan bezbednosni rizik.

Posebna pravila na rizičnim lokacijama

Dodatna pažnja neophodna je kada se vozilo zaustavi na mestima gde je zaustavljanje inače zabranjeno ili ograničeno.

To uključuje pešačke prelaze, raskrsnice, stajališta javnog prevoza, tunele i mostove.

Pošto su to lokacije na kojima vozači ne očekuju zaustavljeno vozilo, pravovremeno upozorenje postaje još važnije.

Šta raditi u slučaju kvara?

Ukoliko dođe do kvara ili nezgode, preporučuje se nekoliko koraka kako bi se povećala bezbednost svih putnika.

Nakon uključivanja sva četiri migavca i postavljanja trougla, putnici bi trebalo da napuste vozilo i sklone se na bezbedno mesto van kolovoza.

Ako je moguće, svi koji se nalaze pored puta trebalo bi da nose reflektujuće prsluke kako bi bili što uočljiviji.

Nakon toga potrebno je pozvati pomoć na putu ili nadležnu službu kako bi se vozilo što pre uklonilo sa rizične lokacije.

Greška koja može skupo da košta

Iako deluje kao jednostavan deo opreme, sigurnosni trougao ima ključnu ulogu u sprečavanju sekundarnih saobraćajnih nezgoda.

Pravilno postavljanje, zajedno sa uključivanjem upozoravajućih svetala i nošenjem reflektujućeg prsluka, može značajno povećati bezbednost vozača, putnika i svih ostalih učesnika u saobraćaju.

Zbog toga stručnjaci podsećaju da nekoliko minuta uloženih u pravilno obeležavanje zaustavljenog vozila može sprečiti ozbiljne posledice na putu.