Glumica Biljana Čekić prošle nedelje je doživela saobraćajnu nezgodu kada je izgubila kontrolu nad automobilom i sletela sa puta.

Od tada se nalazi na bolničkom lečenju, gde se uspešno oporavlja od zadobijenih povreda.

Na društvenim mrežama objavljena je i njena prva fotografija iz bolničke sobe, na kojoj se vidi kako leži u krevetu.

Biljana Čekić nakon saobraćajne nesreće

Tokom boravka u bolnici posetio ju je načelnik Opštine Kozarska Dubica, koji joj je tom prilikom uručio veliki buket ruža.

Glumica se kratko oglasila i istakla da se nalazi u fazi oporavka.

- U bolnici sam, dobro sam. Nisam u stanju da pričam. Imam blago nateknuće karlice, ne mogu da hodam - navela je pre nekoliko dana za Blic.

Detalji saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovala

Prema navodima sagovornika za Srpskainfo, do nesreće je došlo kada je Biljana upravljala automobilom marke "škoda", izgubila kontrolu nad vozilom, probila zaštitnu ogradu i sletela sa mosta.

Kako je došlo do nesreće na putu

U vozilu su se nalazile još dve devojke, koje su takođe povređene.

-Upravljala je automobilom "škoda" i u jednom trenutku izgubila kontrolu, probila zaštitnu ogradu i sletela sa mosta. U automobilu su bile još dve devojke i sve su zadobile povrede . naveo je izvor.

Isti sagovornik je dodao da se, prema prvim procenama, radi o lakšim telesnim povredama.

-Čudno je da su prošle samo sa lakšim povredama, s obzirom na to da su doslovno probile ogradu i sletele u provaliju od nekoliko metara. Uzrok nesreće za sada nije poznat i biće utvrđen daljom istragom - rekao je izvor.

Uloga Dare iz Jasenovca koja je obeležila karijeru

Podsetimo, Biljana Čekić je osvojila srca publike širom regiona ulogom male Dare u filmu "Dara iz Jasenovca".

Tu zahtevnu glavnu ulogu dobila je na kastingu koji je organizovan u njenoj školi.