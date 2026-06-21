Vraća se policajac s ispita i pita ga drugi policajac:
- Kako je bilo?
- Preteško.
- A kakva su pitanja?
A ovaj mu odgovara:
- Od čega je napravljen zlatni novčić i koji instrument svira Nero harmonikaš.
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Vic dana: Vraća se policajac s ispita i pita ga drugi policajac...
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Vraća se policajac s ispita i pita ga drugi policajac:
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