Nedavno je influenserka na Instagramu pokazala kako izgleda poseta rodnom kraju nakon dolaska u Srbiju. Zajedno sa suprugom, biznismenom iz Kazahstana, obišla je selo u kojem žive njeni baka i deka, a jedan detalj posebno je privukao pažnju pratilaca.

Milioner u bašti, motika u rukama i papuče od 830 evra

Čim su stigli na porodično imanje, Milicin suprug nije oklevao da se oproba u seoskim poslovima. Na snimku koji je objavila vidi se kako vadi krompir i pomaže domaćinima, a mnogi su primetili da mu rad u bašti očigledno nije teško pao.

Ipak, pažnju javnosti nisu privukli samo njegovi poljoprivredni poduhvati, već i obuća koju je nosio dok je radio. Reč je o luksuznim Hermes papučama čija cena iznosi oko 950 dolara, odnosno približno 830 evra.

Dok je kopao krompir i uživao u domaćoj atmosferi, nosio je obuću vrednu koliko i nečija mesečna plata, što je izazvalo brojne komentare na društvenim mrežama.

Od Bora do luksuzne vile u Kazahstanu

Milica Polskaja rođena je u Boru, a šira javnost prvi put ju je upoznala kada je 2010. godine osvojila titulu Mis Niša. Nakon toga napustila je Srbiju i preselila se u Dubai, gde je gradila karijeru u svetu mode i ugostiteljstva.

U jednom ekskluzivnom noćnom klubu upoznala je sadašnjeg supruga, uspešnog biznismena iz Kazahstana. Njihovo poznanstvo ubrzo je preraslo u vezu, a zatim i brak.

Danas imaju petoro dece i žive u Almatiju, gde vode život o kojem mnogi mogu samo da maštaju.

Godinama skrivala identitet supruga

Milica je dugo izbegavala da pokazuje lice svog supruga na društvenim mrežama, što je podstaklo brojne spekulacije među pratiocima.

Kako je ranije objasnila, njen muž se bavi biznisom i često sarađuje sa političarima i ljudima iz vrha vlasti, zbog čega je smatrala da je bolje da ga ne eksponira javno.

Vila sa spa centrom, bioskopom i bazenima

Influenserka je više puta pokazala delove svog luksuznog doma, a poznato je da njena porodica živi u ogromnoj vili koja poseduje privatni spa centar, bioskopsku salu, teretanu, poslugu i čak dva bazena.

Takav način života često izaziva podeljene reakcije javnosti – dok je jedni vide kao primer uspeha, drugi smatraju da previše ističe bogatstvo.

Otvoreno govori o estetskim korekcijama

Polemike se često vode i oko njenog izgleda, budući da Milica ne krije da je tokom godina prošla kroz brojne estetske zahvate.

O tome govori bez ustručavanja i često kroz humor, pa je jednom prilikom ispričala kako joj je baka govorila da je „ravna kao daska“, nakon čega je, kako se našalila, od dede uzela novac za prve silikone.

Za jedne je ona devojka iz Srbije koja je ostvarila svoje snove, dok je za druge simbol života koji izaziva kontroverze. Jedno je sigurno – gde god se pojavi, Milica Polskaja uspeva da privuče pažnju.