Juliana Oliveira, poznata kao Juju do Pix, godinama se suočava sa posledicama estetskog zahvata koji joj je promenio život.
Još 2017. godine odlučila je da poveća obraze filerima, verujući da će tako poboljšati svoj izgled.
Opasan estetski zahvat u nelegalnoj klinici
Umesto bezbednog filera, u nelegalnoj klinici ubrizgana joj je opasna mešavina:
- mineralnog ulja
- laksativa
Ukupno je ubrizgano čak 21 špric, što je dovelo do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.
Teške posledice po zdravlje i izgled
Nakon zahvata, njeno lice je ostalo trajno deformisano.
Najizraženiji problemi bili su:
- otečeni obrazi
- deformisani kapci
- dugotrajan fizički i emocionalni oporavak
Ovaj slučaj postao je upozorenje svima koji razmišljaju o neproverenim estetskim tretmanima.
Rekonstrukcija lica: dug i težak oporavak
Prekretnica se dogodila krajem 2024. godine, kada je slučaj preuzeo Dr Thiago Marra.
Započet je složen proces rekonstrukcije lica:
- prva operacija trajala je više od 4 sata
- uklonjena je štetna supstanca i oštećeno tkivo
- cilj je bio obnova strukture lica
Lekar je istakao da oporavak teče bolje nego što se očekivalo, ali da će konačni rezultati biti vidljivi tek nakon nekoliko meseci.
Nova estetska operacija izazvala pažnju javnosti
Iako se još oporavlja, influenserka se odlučila i za novu estetsku intervenciju – operaciju grudi uz ugradnju silikonskih implantata.
Rezultati ovog zahvata objavljeni su na društvenim mrežama i izazvali veliku pažnju.
Rizici estetskih zahvata
Ovaj slučaj pokazuje koliko estetski zahvati mogu biti opasni ako se rade u neproverenim uslovima.
Stručnjaci upozoravaju da je izbor licencirane klinike i bezbednih procedura ključan za zdravlje i bezbednost pacijenata.
