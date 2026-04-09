Juliana Oliveira, poznata kao Juju do Pix, godinama se suočava sa posledicama estetskog zahvata koji joj je promenio život.

Još 2017. godine odlučila je da poveća obraze filerima, verujući da će tako poboljšati svoj izgled.

Opasan estetski zahvat u nelegalnoj klinici

Umesto bezbednog filera, u nelegalnoj klinici ubrizgana joj je opasna mešavina:

mineralnog ulja

laksativa

Ukupno je ubrizgano čak 21 špric, što je dovelo do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

Teške posledice po zdravlje i izgled

Nakon zahvata, njeno lice je ostalo trajno deformisano.

Najizraženiji problemi bili su:

otečeni obrazi

deformisani kapci

dugotrajan fizički i emocionalni oporavak

Ovaj slučaj postao je upozorenje svima koji razmišljaju o neproverenim estetskim tretmanima.

Rekonstrukcija lica: dug i težak oporavak

Prekretnica se dogodila krajem 2024. godine, kada je slučaj preuzeo Dr Thiago Marra.

Započet je složen proces rekonstrukcije lica:

prva operacija trajala je više od 4 sata

uklonjena je štetna supstanca i oštećeno tkivo

cilj je bio obnova strukture lica

Lekar je istakao da oporavak teče bolje nego što se očekivalo, ali da će konačni rezultati biti vidljivi tek nakon nekoliko meseci.

Nova estetska operacija izazvala pažnju javnosti

Iako se još oporavlja, influenserka se odlučila i za novu estetsku intervenciju – operaciju grudi uz ugradnju silikonskih implantata.

Rezultati ovog zahvata objavljeni su na društvenim mrežama i izazvali veliku pažnju.

Rizici estetskih zahvata

Ovaj slučaj pokazuje koliko estetski zahvati mogu biti opasni ako se rade u neproverenim uslovima.

Stručnjaci upozoravaju da je izbor licencirane klinike i bezbednih procedura ključan za zdravlje i bezbednost pacijenata.