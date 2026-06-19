Na videu se vidi „pasat“ natovaren do krajnjih granica, sa drvima ne samo u prtljažniku već i na krovu vozila.

Dok automobil vozi putem, autor snimka u čudu komentariše prizor koji je ugledao.

„Vidi ovo… vidi šta je majstor natrpao. Znači, legao je pasat do kraja, dva prsta mu branik ide od puta. I još ga je natovario gore“, čuje se na snimku koji se velikom brzinom proširio internetom.

Upravo je ovaj neobičan prizor pokrenuo raspravu među korisnicima društvenih mreža. Jedni smatraju da je vozač pokazao snalažljivost u vremenu kada su i prevoz i ogrev skupi, dok drugi upozoravaju da ovakvo preopterećenje vozila može biti opasno za sve učesnike u saobraćaju.

„Sramota! Sve zbog lajkova. Koga briga šta čovek vozi“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su imali potpuno drugačiji stav.

„To se zove: snađi se! Prevoz je skup, a i drva su skupa, svaka čast kako je složio“, navodi se u jednom od komentara.

Bilo je i onih koji su kratko zaključili da je to isključivo stvar vlasnika automobila, dok su pojedinci skrenuli pažnju na stanje vozila pod tolikim teretom.

„Gume su spljoštene kao palačinke“, primetio je jedan korisnik.

Neki komentatori naveli su da bi vozač u pojedinim evropskim zemljama zbog ovakvog preopterećenja automobila mogao da se suoči sa visokim novčanim kaznama, pa čak i privremenim oduzimanjem vozačke dozvole.

Bez obzira na različita mišljenja, snimak prepunog „pasata“ uspeo je da privuče ogromnu pažnju i postane jedna od najkomentarisanijih tema na društvenim mrežama.