Grejam Hersi (60) iz Kenta u Velikoj Britaniji odrastao je uz glasine koje su ga pratile gotovo čitav život. Još od detinjstva slušao je priče da bi otac njegovog najboljeg prijatelja iz komšiluka mogao da bude i njegov biološki otac.

Godinama nije imao način da proveri istinitost tih tvrdnji, ali je jedna životna situacija na kraju promenila sve.

Odluka koja je otkrila porodičnu tajnu

Nakon što je nedavno završio u bolnici, Hersi je odlučio da uradi DNK test kako bi konačno razjasnio pitanje koje ga je mučilo decenijama.

U međuvremenu je izgubio kontakt sa prijateljem iz detinjstva Dejvidom Džojsom. Nekada su bili nerazdvojni, ali su ih životni putevi odveli na različite strane – jedan je otišao u vojsku, dok je drugi zasnovao porodicu.

Ipak, Hersi je uspeo da pronađe Džojsa putem interneta i poslao mu nesvakidašnju poruku. Predložio mu je da zajedno urade DNK analizu kako bi jednom zauvek saznali istinu.

Rezultat koji je promenio sve

Posle nekoliko nedelja čekanja stigli su rezultati.

Prema Hersijevim rečima, Džojs ga je pozvao telefonom i izgovorio samo dve reči:

„Zdravo, brate.“

DNK analiza potvrdila je ono što su glasine godinama nagoveštavale – dvojica muškaraca koji su odrasli kao najbolji prijatelji zapravo dele istog biološkog oca.

Emotivan susret nakon saznanja

Hersi je kasnije opisao njihov ponovni susret kao jedan od najemotivnijih trenutaka u životu.

„To je najbolji osećaj koji možete da zamislite. Posle svega, konačno znamo istinu“, rekao je.

Kako navodi, obojica su bili preplavljeni emocijama, a susret je protekao u zagrljajima i suzama.

Znakovi koji su postojali od detinjstva

Osvrćući se na zajedničko odrastanje, Hersi kaže da su postojale zanimljive podudarnosti koje tada nisu primećivali.

Živeli su u istoj ulici, obojica su imali riđu kosu, provodili mnogo vremena zajedno i često upadali u iste nestašluke. Kasnije su saznali i da su kao bebe čak delili isti krevetac.

Uprkos tome, nikada nisu ni pomislili da ih povezuje mnogo više od prijateljstva.

Podrška porodice

Iako je otkriće bilo veliko iznenađenje, njihove porodice reagovale su sa razumevanjem i podrškom.

Hersi ističe da su svi prihvatili novonastalu situaciju i da danas na celu priču gledaju kao na neobičan životni preokret koji ih je ponovo spojio.

Danas se na račun svega i našali.

„Imam mnogo rođendanskih i božićnih poklona koje moram da nadoknadim“, rekao je kroz osmeh.