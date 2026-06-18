Detelina sa četiri lista je rezultat genetske mutacije koja se javlja kod lista nekih vrsta detelina, a čija priroda još nije tačno utvrđena. Pojava je dosta retka i javlja se kod jedne od 10 000 jedinki. Zato postoji široko rasprostranjeno verovanje da pronaći detelinu sa četiri lista donosi sreću.

Ređe se javljaju listovi sa pet, još ređe sa šest i više listova. Prema Ginisovoj knjizi rekorda, rekord u broju liski na jednom listu deteline je 56, a ovu detelinu pronašao je Šigeo Obara iz grada Hanamaki, u Japanu.

U tradiciji mnogih naroda postoji verovanje da detelina sa četiri lista donosi sreću, prenose mediji.

Za osobu koja dobro prolazi u životu često se kaže da „živi kao u detelini”. Ova izreka verovatno potiče od činjenice da stoka najbolje napreduje kada se hrani detelinom.

Shodno verovanju da detelina uopšte donosi sreću može se pretpostaviti da bi pronalaženje lista deteline sa četiri lista moralo doneti izuzetnu sreću, a najsrećnija je ona koja se nađe slučajno.

Srećne su one sa 4, 6, 8 i 9 listova. Što je više listova to je više sreće.

Nesreću donose deteline sa 5 i 7 listova, pa ukoliko ih pronađete, treba da ih uništite.

Kad pronađete srećnu detelinu treba da je otkinete noktima ili zubima, da je staviti u svilenu maramicu i da je nosite uz srce, a o njoj nikome ne pričajte. Srećna detelina sa devet listova veoma je retka, a nosi se uz sebe i noću i danju.

Neki ljudi veruju da detelinu sa četiri lista, kada se pronađe, treba staviti u cipelu…