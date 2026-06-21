Mnogi ljudi žele uredan dom, ali bez potrebe da svakodnevno izdvajaju sate za čišćenje. Ipak, nered se često stvara postepeno i gotovo neprimetno — jedna šolja na stolu, odeća na stolici ili sudopera puna posuđa vremenom mogu stvoriti osećaj haosa u prostoru.

Zbog toga stručnjaci za organizaciju doma sve češće preporučuju jednostavnu večernju naviku poznatu kao „spremanje kuće za spavanje“.

Šta znači „spremiti kuću za spavanje“?

Ovaj koncept ne podrazumeva veliko čišćenje, već kratku rutinu pre odlaska u krevet koja pomaže da dom ostane funkcionalan i uredan.

Cilj nije ribanje, pranje prozora ili generalno sređivanje, već osnovno dovođenje prostora u red kako bi naredni dan počeo bez osećaja haosa.

Stručnjaci ovaj pristup često nazivaju i „večernji reset doma“, jer simbolično zatvara jedan dan i priprema prostor za novi početak.

Kako izgleda rutina od 10–15 minuta?

Prednost ove metode je u tome što ne zahteva mnogo vremena. Dovoljno je izdvojiti 10 do 15 minuta i fokusirati se na najvažnije stvari u prostoru.

To može uključivati:

Vraćanje jastuka i ćebadi na mesto

Sklanjanje šolja i tanjira sa stolova

Punjenje ili pražnjenje mašine za sudove

Brzo sređivanje sudopere

Brisanje kuhinjskih površina

Odlaganje odeće u ormar ili korpu za veš

Sređivanje radnog stola

Pripremu stvari za naredno jutro

Iako svaki zadatak deluje mali, zajedno prave veliku razliku u osećaju urednosti doma.

Zašto jutro postaje lakše?

Ljudi koji praktikuju ovu rutinu često primećuju da se najveća promena vidi ujutru, a ne uveče. Buđenje u urednom prostoru stvara osećaj smirenosti i bolje organizacije dana.

Psiholozi ističu da neuredan prostor može doprineti osećaju mentalnog opterećenja, jer mozak nered doživljava kao „nedovršene zadatke“. S druge strane, uredan prostor smanjuje stres i povećava osećaj kontrole.

Osim toga, jutarnje spremanje postaje brže i jednostavnije jer su stvari već na svom mestu — nema traženja ključeva, odeće ili sitnica u poslednjem trenutku.

Mala navika, velika promena

Večernje sređivanje doma ne traje dugo, ali dugoročno može značajno da promeni način na koji doživljavate svoj prostor.

Umesto da se nered gomila, on se rešava svakog dana u malim koracima, što olakšava održavanje urednog i prijatnog doma bez velikog napora.