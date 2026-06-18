U gradu Kodžaeli u Turskoj zabeležen je incident u jednoj istorijskoj džamiji nakon što je mujezin, dolazeći na jutarnju molitvu, primetio sumnjive zvuke iz unutrašnjosti objekta.
U početku se sumnjalo na moguću provalu, ali su kasniji snimci sa sigurnosnih kamera pokazali drugačiju situaciju.
Šta se dogodilo u džamiji?
Prema navodima lokalnih medija, u verski objekat su ušli muškarac i žena, nakon čega je u unutrašnjosti došlo do incidenta koji je izazvao uznemirenje.
Snimci nadzornih kamera omogućili su identifikaciju osumnjičenih osoba.
Reakcija policije
Nakon što je mujezin prijavio događaj, policija je pokrenula istragu i pregledala snimke sigurnosnih kamera. Na osnovu prikupljenih informacija, osumnjičeni par je ubrzo identifikovan i uhapšen.
Prema pisanju turskih medija, tokom saslušanja su naveli lične razloge za svoj postupak.
Dalji postupak
Nakon privođenja, osumnjičeni su izvedeni pred pravosudne organe i pušteni da se brane sa slobode, uz određene mere ograničenja.
Istraga u ovom slučaju je i dalje u toku, a nadležni organi razmatraju sve okolnosti događaja.
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