U gradu Kodžaeli u Turskoj zabeležen je incident u jednoj istorijskoj džamiji nakon što je mujezin, dolazeći na jutarnju molitvu, primetio sumnjive zvuke iz unutrašnjosti objekta.

U početku se sumnjalo na moguću provalu, ali su kasniji snimci sa sigurnosnih kamera pokazali drugačiju situaciju.

Šta se dogodilo u džamiji?

Prema navodima lokalnih medija, u verski objekat su ušli muškarac i žena, nakon čega je u unutrašnjosti došlo do incidenta koji je izazvao uznemirenje.

Snimci nadzornih kamera omogućili su identifikaciju osumnjičenih osoba.

Reakcija policije

Nakon što je mujezin prijavio događaj, policija je pokrenula istragu i pregledala snimke sigurnosnih kamera. Na osnovu prikupljenih informacija, osumnjičeni par je ubrzo identifikovan i uhapšen.

Prema pisanju turskih medija, tokom saslušanja su naveli lične razloge za svoj postupak.

Dalji postupak

Nakon privođenja, osumnjičeni su izvedeni pred pravosudne organe i pušteni da se brane sa slobode, uz određene mere ograničenja.

Istraga u ovom slučaju je i dalje u toku, a nadležni organi razmatraju sve okolnosti događaja.