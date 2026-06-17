Povišene ili snižene vrednosti krvnog pritiska mogu dovesti do pogrešnog tumačenja zdravstvenog stanja i nepotrebnog stresa, ali i do neadekvatnog lečenja.

Zato je pravilno merenje izuzetno važno, a ono zahteva odgovarajuću pripremu i poštovanje nekoliko osnovnih pravila.

1. Merenje nakon fizičkog napora ili stresa

Jedna od najčešćih grešaka je merenje pritiska odmah nakon fizičke aktivnosti ili stresne situacije – poput penjanja uz stepenice, treninga ili emocionalnog uznemirenja.

U tim situacijama srce radi ubrzano, a krvni sudovi se privremeno sužavaju, pa rezultati mogu biti znatno viši od stvarnih vrednosti u mirovanju.

Sličan efekat imaju:

kafa i čaj

energetski napici

cigarete

razgovor tokom merenja

Stručnjaci savetuju da se pre merenja odmorite najmanje 5 do 10 minuta u mirnom okruženju.

2. Nepravilan položaj tela

Položaj tela tokom merenja ima veliki uticaj na rezultat.

Česta greška je merenje:

stojeći

sa prekrštenim nogama

sa rukom koja nije oslonjena

Ispravan položaj podrazumeva da:

sedite udobno sa oslonjenim leđima

stopala budu ravno na podu

ruka sa manžetnom bude u nivou srca

ruka bude oslonjena na sto

Manžetna treba da se postavi direktno na kožu, a ne preko odeće, i da bude odgovarajuće veličine.

3. Samo jedno merenje

Mnogi smatraju da je jedno merenje dovoljno, ali pritisak prirodno varira tokom dana.

Zato lekari preporučuju:

2 do 3 merenja u razmaku od 1–2 minuta

računanje prosečne vrednosti

Takođe je važno meriti u približno isto vreme – najbolje ujutru pre terapije i uveče.

Kako se pravilno pripremiti za merenje?

Da biste dobili tačan rezultat, potrebno je:

izbegavati kafu, alkohol i cigarete 30 minuta pre merenja

izbegavati fizički napor

koristiti provereni aparat za nadlakticu

redovno menjati baterije u uređaju

Aparati za zglob ruke često daju manje precizne rezultate, naročito kod starijih osoba.

Zašto je tačnost merenja važna?

Netačno izmerene vrednosti mogu dovesti do:

pogrešne dijagnoze hipertenzije

nepotrebne terapije

prikrivanja stvarnog zdravstvenog problema

Povišen krvni pritisak često nema simptome, ali dugoročno povećava rizik od infarkta, moždanog udara i oštećenja organa.

Zato pravilno merenje nije samo rutina – već važan korak u očuvanju zdravlja.