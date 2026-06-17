Povišene ili snižene vrednosti krvnog pritiska mogu dovesti do pogrešnog tumačenja zdravstvenog stanja i nepotrebnog stresa, ali i do neadekvatnog lečenja.
Zato je pravilno merenje izuzetno važno, a ono zahteva odgovarajuću pripremu i poštovanje nekoliko osnovnih pravila.
1. Merenje nakon fizičkog napora ili stresa
Jedna od najčešćih grešaka je merenje pritiska odmah nakon fizičke aktivnosti ili stresne situacije – poput penjanja uz stepenice, treninga ili emocionalnog uznemirenja.
U tim situacijama srce radi ubrzano, a krvni sudovi se privremeno sužavaju, pa rezultati mogu biti znatno viši od stvarnih vrednosti u mirovanju.
Sličan efekat imaju:
- kafa i čaj
- energetski napici
- cigarete
- razgovor tokom merenja
Stručnjaci savetuju da se pre merenja odmorite najmanje 5 do 10 minuta u mirnom okruženju.
2. Nepravilan položaj tela
Položaj tela tokom merenja ima veliki uticaj na rezultat.
Česta greška je merenje:
- stojeći
- sa prekrštenim nogama
- sa rukom koja nije oslonjena
Ispravan položaj podrazumeva da:
- sedite udobno sa oslonjenim leđima
- stopala budu ravno na podu
- ruka sa manžetnom bude u nivou srca
- ruka bude oslonjena na sto
Manžetna treba da se postavi direktno na kožu, a ne preko odeće, i da bude odgovarajuće veličine.
3. Samo jedno merenje
Mnogi smatraju da je jedno merenje dovoljno, ali pritisak prirodno varira tokom dana.
Zato lekari preporučuju:
- 2 do 3 merenja u razmaku od 1–2 minuta
- računanje prosečne vrednosti
Takođe je važno meriti u približno isto vreme – najbolje ujutru pre terapije i uveče.
Kako se pravilno pripremiti za merenje?
Da biste dobili tačan rezultat, potrebno je:
- izbegavati kafu, alkohol i cigarete 30 minuta pre merenja
- izbegavati fizički napor
- koristiti provereni aparat za nadlakticu
- redovno menjati baterije u uređaju
Aparati za zglob ruke često daju manje precizne rezultate, naročito kod starijih osoba.
Zašto je tačnost merenja važna?
Netačno izmerene vrednosti mogu dovesti do:
- pogrešne dijagnoze hipertenzije
- nepotrebne terapije
- prikrivanja stvarnog zdravstvenog problema
Povišen krvni pritisak često nema simptome, ali dugoročno povećava rizik od infarkta, moždanog udara i oštećenja organa.
Zato pravilno merenje nije samo rutina – već važan korak u očuvanju zdravlja.
Komentari (0)