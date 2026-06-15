Tržište rada u Srbiji poslednjih godina značajno se promenilo, a pojedina zanimanja danas donose zarade koje su do pre samo nekoliko godina bile teško zamislive. Posebno su traženi radnici u ugostiteljstvu, logistici i trgovini, dok pojedini poslovi omogućavaju mesečnu zaradu koja prelazi i 200.000 dinara.

Kako prenosi Kurir Biznis, velika potražnja za radnicima prisutna je ne samo u najvećim gradovima, već i u manjim sredinama poput Inđije, Stare Pazove, Šimanovaca, Bačke Palanke, Temerina i Bačke Topole.

Dostavljači hrane mogu da zarade i do 200.000 dinara

Među poslovima koji privlače najviše pažnje izdvajaju se dostavljači hrane, čija mesečna primanja, prema navodima iz oglasa, mogu da dostignu i 200.000 dinara. Na visinu zarade utiču broj radnih sati, broj dostava, grad u kojem rade, kao i angažovanje tokom vikenda i večernjih termina.

Sve više mladih upravo ovaj posao vidi kao priliku za brzu zaradu, posebno tokom letnjih meseci kada raste broj porudžbina.

Kuvari, pekari i roštilj-majstori među najtraženijim radnicima

Velika potražnja i dalje postoji u ugostiteljstvu. Pomoćni radnici u kuhinji mogu da računaju na zaradu od oko 70.000 dinara, dok pomoćni kuvari zarađuju približno 100.000 dinara mesečno.

Iskusni kuvari, pica-majstori i roštilj-majstori mogu da zarade oko 150.000 dinara, dok pojedini poslastičari dostižu i 160.000 dinara mesečno. Pekari takođe spadaju među najtraženije radnike, a njihove plate uglavnom se kreću između 100.000 i 140.000 dinara.

Zanimljivo je da majstori za hleb mogu mesečno da zarade oko 160.000 dinara, dok majstori za lisnato pecivo dostižu približno 150.000 dinara.

Pojedini poslodavci nude i smeštaj

Zbog hroničnog nedostatka radne snage, sve veći broj poslodavaca pokušava da privuče radnike dodatnim pogodnostima. Kako navodi Kurir Biznis, uz posao se sve češće nudi i obezbeđen smeštaj, posebno kada je reč o kuvarima, pomoćnim kuvarima, pica-majstorima, roštilj-majstorima i građevinskim radnicima.

Takve pogodnosti posebno privlače radnike iz manjih mesta koji su spremni da se privremeno presele zbog boljih uslova rada.

Neke plate prelaze i 250.000 dinara

Među najplaćenijim poslovima našli su se i komercijalisti na terenu, čija zarada može da dostigne čak 250.000 dinara mesečno. Agenti prodaje mogu da računaju na primanja između 110.000 i 200.000 dinara, dok dispečeri u transportu zarađuju između 100.000 i 120.000 dinara.

Poslodavci traže i vozače u međunarodnom transportu, kojima se nude plate od oko 2.000 do 2.600 evra mesečno. Traženi su i higijeničari, bravari, mesari, kasiri, farmaceuti, fasaderi, frizeri i rukovaoci građevinskim mašinama.

Sve to pokazuje da se tržište rada ubrzano menja i da praktična zanimanja danas donose značajno veće zarade nego što mnogi očekuju.