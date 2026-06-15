Sveže posejan travnjak zahteva vreme i strpljenje, ali u potrazi za bržim rezultatima sve češće se pojavljuju neobični „trikovi“ sa društvenih mreža. Jedan od najnovijih viralnih saveta uključuje zalivanje mladog semena trave mešavinom šećera i jabukovog sirćeta.

Iako ova kombinacija na prvi pogled deluje kao prirodno rešenje za podsticanje rasta, stručnjaci upozoravaju da može naneti više štete nego koristi i potpuno uništiti tek posejanu travu.

Zašto je viralni trik postao popularan?

Logika iza ovog internet saveta zasniva se na ideji da šećer hrani mikroorganizme u zemljištu, dok se jabukovo sirće često predstavlja kao prirodni „višenamenski“ preparat.

Međutim, agronomi ističu da ne postoji nijedna stručna preporuka koja podržava korišćenje ove kombinacije za negu travnjaka.

U praksi, pogrešna razmera može dovesti do suprotnog efekta – umesto podsticanja rasta, dolazi do oštećenja mladih biljaka.

Sirće može da „sprži“ mladu travu

Jabukovo sirće se u baštovanstvu najčešće koristi kao sredstvo za uništavanje korova, upravo zbog svoje kiselosti.

Zbog toga njegovo nanošenje na tek proklijalo seme trave predstavlja ozbiljan rizik. Mlade klice su izuzetno osetljive i mogu biti oštećene već pri slabijoj koncentraciji kiseline.

Stručnjaci upozoravaju da takav tretman može usporiti ili potpuno zaustaviti klijanje, ostavljajući prazne i neujednačene površine.

Zašto šećer ne pomaže rastu trave?

Za razliku od biljaka u prirodnim ekosistemima, mlada trava ne može da iskoristi običan šećer iz kuhinje kao izvor hranljivih materija.

Zdrav rast travnjaka zavisi od pravilne strukture zemljišta, adekvatne vlage i uravnoteženih hranljivih materija koje dolaze iz zemljišta ili specijalnih đubriva.

Dodavanje šećera ne doprinosi razvoju korena i u nekim slučajevima može čak narušiti balans mikroorganizama u zemljištu.

Stručnjaci preporučuju „pravilo šest nedelja“

Umesto eksperimentisanja sa kuhinjskim sastojcima, stručnjaci za travnjake savetuju proverene metode koje daju dugoročne rezultate.

Održavanje konstantne vlage

Najvažniji faktor u početnoj fazi je redovno zalivanje. Zemljište mora biti stalno vlažno kako bi seme moglo da klija i razvije koren.

Kritičan period traje oko šest nedelja, jer se u toj fazi mlade klice lako suše i odumiru ako izgube vlagu.

Dobro pripremljeno zemljište

Pre sejanja, seme treba lagano utisnuti u zemlju kako bi imalo dobar kontakt sa podlogom. To omogućava bolju apsorpciju vlage i ravnomernije klijanje.

Za to se koriste grabulje ili baštenski valjak, u zavisnosti od veličine površine.

Starter đubrivo za jači početak

Ukoliko je zemljište siromašno hranljivim materijama, preporučuje se upotreba specijalnog starter đubriva.

Ova vrsta đubriva je formulisana tako da podrži razvoj mladog korena i omogući ravnomeran i zdrav rast travnjaka.

Zaključak: Internet trikovi nisu uvek dobra ideja

Iako viralni saveti sa društvenih mreža često deluju jednostavno i „prirodno“, stručnjaci upozoravaju da mogu biti štetni za osetljive faze razvoja biljaka.

Kod sejanja trave nema brzih prečica – uspešan i gust travnjak rezultat je pravilne nege, dovoljno vlage i strpljenja tokom prvih nekoliko nedelja rasta.