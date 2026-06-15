Da li ste sigurni da vam je svaka firma u kojoj ste radili uredno uplatila svaki dinar doprinosa?

Iskustvo zaposlenih u PIO fondu pokazuje da ogroman broj građana tek u momentu predaje zahteva za penziju sazna neprijatnu istinu - da im nedostaju meseci, pa čak i godine staža, jer su poslodavci zaboravili na uplate ili su firme u međuvremenu otišle u stečaj.

Gubitak samo nekoliko meseci staža može značajno da umanji takozvani lični koeficijent, a samim tim i konačan iznos na penzionom čeku. Donosimo vam vodič kako da odmah, iz fotelje, proverite svoju istoriju i zaštitite svoja buduća primanja.

Tri najveće zamke na koje zaboravljaju budući penzioneri

Kada se pravi konačna kalkulacija, PIO fond ne gleda samo ukupan broj godina staža. Tri stvari najčešće naprave problem:

Firme u stečaju i likvidaciji

Devedesetih i dvehiljaditih godina na hiljade firmi je zatvoreno. Radnici su mislili da je sve u redu, a doprinosi zapravo nikada nisu uplaćeni ili evidentirani.

Vojska i porodiljsko odsustvo

Mnogi muškarci zaboravljaju da im se vreme provedeno na služenju vojnog roka može priznati u staž pod određenim uslovima, dok žene često imaju problem sa neusklađenim podacima iz perioda porodiljskog odsustva sa početka karijere.

Rad na ugovorima i honorarima

Od 2003. godine na pojedine ugovore o privremenim i povremenim poslovima, kao i na autorske ugovore, plaćaju se doprinosi za PIO. Ako ste radili honorarno, taj staž vam se može računati srazmerno uplaćenim doprinosima.

Kako da proverite svoj staž preko interneta

Više ne morate da čekate u redovima. Elektronski uvid u matičnu evidenciju dostupan je svim građanima.

Korak 1: Nabavite PIN kod ili eID nalog

Najjednostavniji način je da u pošti preuzmete parametre za aplikaciju ConsentID u okviru sistema eGrađanin. Druga mogućnost je da u filijali PIO fonda preuzmete besplatan PIN kod.

Korak 2: Pristupite portalu

Posetite zvanični portal PIO fonda i otvorite odeljak „Elektronski servis za građane“.

Korak 3: Otvorite izveštaj iz matične evidencije

Prikazaće vam se pregled svih poslodavaca kod kojih ste bili prijavljeni, kao i podaci o zaradama i stažu.

Šta ako otkrijete da vam nedostaje staž?

Dalji koraci zavise od toga da li firma još postoji.

Ako firma i dalje posluje

Poslodavac je dužan da dostavi dokumentaciju o uplaćenim doprinosima ili da ispravi eventualne nepravilnosti. Ukoliko odbije saradnju, možete se obratiti Inspekciji rada.

Ako je firma ugašena

Situacija je složenija. Potrebno je da pokušate da pronađete dokumentaciju u nadležnom istorijskom arhivu ili drugim institucijama koje čuvaju poslovnu dokumentaciju ugašenih preduzeća, a zatim da je dostavite PIO fondu radi utvrđivanja staža.

Ne čekajte poslednji trenutak

Stručnjaci savetuju da proveru podataka ne ostavljate za godinu odlaska u penziju. Što ranije otkrijete eventualne nedostatke u evidenciji, veće su šanse da ih na vreme ispravite i obezbedite sebi višu penzionu osnovicu.