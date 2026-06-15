Kada se odvod uspori ili počne da širi neprijatne mirise, mnogi posegnu za dobro poznatim kućnim trikom – kombinacijom sode bikarbone i sirćeta. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovaj popularni metod možda nije toliko efikasan koliko se veruje.

Iako šumeća reakcija deluje impresivno, njen efekat u cevima često je znatno manji nego što mnogi očekuju. Zbog toga sve više stručnjaka preporučuje jednostavnije rešenje koje može dati bolje rezultate.

Zašto soda bikarbona i sirće često ne pomažu?

Mnogi veruju da hemijska reakcija između sode bikarbone i sirćeta razgrađuje masnoću i uklanja začepljenja. Međutim, stručnjaci objašnjavaju da kućni odvodi nisu zatvoren sistem.

Gas koji nastaje tokom reakcije uglavnom izlazi kroz otvor odvoda, pa se ne stvara dovoljan pritisak koji bi mogao da ukloni tvrdokorne naslage u cevima.

Zbog toga efekat često ostaje samo na vizuelnom utisku, dok se pravi uzrok problema ne rešava u potpunosti.

So i topla voda kao efikasnija alternativa

Sve više pažnje privlači metoda koja podrazumeva korišćenje obične kuhinjske soli i tople vode.

Prema savetima stručnjaka za prirodno čišćenje domaćinstva, ova kombinacija može biti posebno korisna kod masnih naslaga i ostataka sapuna koji usporavaju oticanje vode u kuhinji i kupatilu.

Topla voda pomaže da se masnoća omekša i lakše rastvori, dok zrnca soli deluju mehanički na nataloženu prljavštinu i ostatke hrane.

Osim toga, so upija vlagu i može doprineti uklanjanju neprijatnih mirisa iz cevi.

Stručnjaci potvrđuju da metoda ima smisla

Vodoinstalateri navode da se najveći broj problema sa sporim odvodom javlja upravo zbog nakupljenih masnoća koje se vremenom lepe za unutrašnje zidove cevi.

Upravo zato kombinacija soli i tople vode može pomoći u njihovom postepenom uklanjanju i održavanju protočnosti odvoda.

Za razliku od reakcije sode bikarbone i sirćeta, koja se brzo završi, ova metoda deluje direktno na naslage koje najčešće uzrokuju problem.

Važno upozorenje: Ne koristite ključalu vodu

Iako je toplota važan deo ovog postupka, stručnjaci upozoravaju da voda ne bi smela da bude ključala.

Previsoka temperatura može oštetiti pojedine vrste plastičnih cevi i spojeva, posebno u starijim instalacijama.

Preporuka je da voda bude veoma topla, ali ne i da intenzivno ključa. Nakon toga treba je pažljivo sipati u odvod zajedno sa solju.

Kako održavati odvod čistim?

Za redovno održavanje nije potrebno čekati da dođe do začepljenja.

Stručnjaci savetuju da se ovaj postupak ponavlja jednom mesečno kako bi se sprečilo nakupljanje masnoća, ostataka sapuna i drugih nečistoća koje mogu usporiti protok vode.

Pored toga, korisno je izbegavati bacanje ostataka hrane, ulja i masnoće u sudoperu, jer upravo oni najčešće dovode do stvaranja tvrdokornih naslaga u cevima.

Jednostavna kombinacija soli i tople vode možda ne deluje spektakularno kao soda bikarbona i sirće, ali prema mišljenju stručnjaka može biti praktičnije i efikasnije rešenje za održavanje odvoda čistim i protočnim.