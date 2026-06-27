Na Dunavu kod Donjeg Milanovca dogodio se ulov koji je u kratkom roku postao viralan i izazvao lavinu reakcija među ljubiteljima ribolova širom regiona. Strastveni ribolovac Milan Panić uspeo je da iz vode izvuče soma impresivnih dimenzija, koji po svojoj veličini spada među najkrupnije primerke zabeležene u ovom delu reke u poslednjih nekoliko godina.

Ovaj rečni gigant, dugačak čak 246 centimetara i težak oko 91 kilogram, predstavlja ne samo lični rekord ribolovca, već i ulov koji bi mnogi iskusni ribolovci nazvali životnim. Prema dostupnim informacijama, borba sa ovako velikom ribom trajala je dugo i zahtevala je veliko strpljenje, snagu i iskustvo, ali i pomoć prijatelja koji su bili prisutni tokom celog događaja.

Milan Panić je nakon ulova podelio fotografije i video snimke na društvenim mrežama, gde su u kratkom roku prikupile veliki broj reakcija. Na snimcima se jasno vidi ogromni som, čija glava jedva staje u kadar, dok se duž njegovog tela proteže metar koji potvrđuje neverovatnu dužinu od skoro dva i po metra.

Kako je ribolovac naveo u objavi, borba sa ribom bila je iscrpljujuća, ali i nezaboravna. Ovaj ulov opisao je kroz šalu i zadovoljstvo, ističući da se rekordi u ribolovu stalno pomeraju i da je ovoga puta upravo on uspeo da postavi novi lični rekord.

Posebnu ulogu u izvlačenju soma imao je i njegov prijatelj Miško iz Niša, koji je, kako se navodi, učestvovao u završnoj fazi borbe sa ribom. Prema njegovim rečima, ovo iskustvo bilo je jedinstveno, jer je imao priliku da iz prve ruke oseti snagu jednog od najvećih stanovnika Dunava.

Nakon uspešno završenog ulova usledilo je slavlje koje je, prema rečima učesnika, trajalo do ranih jutarnjih sati. Atmosfera je bila ispunjena uzbuđenjem i ponosom, jer se retko kada dešava da se ovakav primerak izvuče iz reke.

Objave sa fotografijama ubrzo su počele da se šire internetom, a komentari korisnika nisu izostali. Mnogi su izrazili nevericu zbog veličine ulova, dok su drugi isticali da Dunav i dalje krije mnoge tajne i rečne džinove koji tek treba da budu otkriveni.

Stručnjaci i iskusni ribolovci često naglašavaju da je som jedna od najimpozantnijih riba u evropskim rekama, poznata po svojoj snazi i veličini, a ovakav primerak samo potvrđuje tu reputaciju. Ulovi poput ovog dodatno podstiču interesovanje za ribolov na Dunavu, koji se smatra jednim od najbogatijih ribljih ekosistema u regionu.

Ovaj događaj još jednom pokazuje koliko priroda može biti iznenađujuća i koliko reke poput Dunava i dalje kriju impresivne primerke riba koje retko ko ima priliku da vidi uživo.