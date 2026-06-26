Iako ove godine ne pada ni u sredu ni u petak, kada je post obavezan za pravoslavne vernike, odgovor se krije u crkvenom kalendaru i trajanju Petrovskog posta.

Vidovdan ima izuzetno veliko duhovno i istorijsko značenje za srpski narod. Sveti knez Lazar simbol je požrtvovanja za krst časni i slobodu zlatnu, a praznik je upisan crvenim slovom u crkvenom kalendaru. Uz brojne običaje koji prate ovaj datum, mnoge zanima da li se na Vidovdan posti.

Iako ove godine Vidovdan ne pada u sredu ni u petak, gotovo uvek se obeležava tokom Petrovskog posta. Ove godine Petrovski post počeo je 8. juna, prvog ponedeljka posle Duhova, i traje do 12. jula, odnosno do praznika Svetih apostola Petra i Pavla, poznatog kao Petrovdan. Prema crkvenom kalendaru, na Vidovdan se posti, a dozvoljena je upotreba ribe.

Šta podrazumeva post na Vidovdan?

Tokom ovog dana vernici se uzdržavaju od mrsne hrane i posvećuju molitvi, duhovnom miru i sećanju na istorijski značaj Vidovdana, kao i na svetitelje povezane sa ovim praznikom.

Čak i oni koji ne poste tokom čitavog Petrovskog posta često se odlučuju da poste na Vidovdan. Smatra se da je to način da se iskaže poštovanje prema žrtvi predaka i očuva sećanje na Svetog kneza Lazara i kosovske junake. Post, prema pravoslavnom učenju, ima dubok duhovni smisao jer podstiče vernike na unutrašnje očišćenje, jačanje vere i negovanje vrlina.

Kako vernici obeležavaju ovaj praznik?

Pored posta, Vidovdan se tradicionalno obeležava odlaskom na liturgiju, molitvom, pokajanjem i činjenjem dobrih dela. Ovi običaji predstavljaju važan deo očuvanja duhovne i nacionalne tradicije na dan za koji narod kaže da se tada „vidi ko je vera, a ko nevera“.

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