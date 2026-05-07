Pre 30 godina, mladi novinar Miroslav Dočinec je radio u rasadniku kupina. Tada ga je njegov dobar drug Tolja upoznao sa svojim dedom Andrejem koji je tada imao preko osamdeset godina.

Miroslav je dosta vremena proveo u razgovoru sa Andrejem koji mu je tada govorio o ruskoj prirodi, životu, ali i o tome kako mu niko ne veruju koliko godina ima, jer je izgledao dosta mlađe za svoje godine.

Takođe, Andrej mu je otkrio da se tokom život pomalo bavio i pisanjem, ali nije pronašao nijednu izdavačku kuću koja bi objavila taj rukopis.

Ova priča je ostavila veliki utisak na mladog Miroslava, međutim život je učinio svoje i Tolja i on su krenuli različitim putevima.

Dvadesetak godina kasnije Miroslav je na pijaci prepoznao poznato lice - njegovog prijatelja Tolju. Dok su se prisećali starih dana, Miroslav je iz priče saznao da je deda Andrej preminuo pre deset godina i to u 104. godini života.

Tolja je pričao da je deda bio aktivan do poslednjeg dana i da je za sobom ostavio gomilu beleški.

Miroslav je zamolio da pogleda beleške, dobio ih je i počeo da ih čita. To je bilo mnoštvo zapažanja o prirodi, onome što je čuo i video tokom života, izreke, molitve, poneki stih, ali i ono što mu najviše zapalo za oko - male korisne tajne o životu, saveti kako živeti holistički i doživeti duboku starost.

1. Naučite da sve "vidite živo" i uživate u svemu - travi, drveću, pticama, životinjama, zemlji, nebu. Gledajte ih ljubazno i sa punim srcem i oni će vam uzvratiti. To je znanje koje nećete pronaći u knjigama.

2. Odvojte neko vreme da stojite bosi na zemlji. Dajte svoje telo zemlji kako ga ona ne sama ne bi pozvala.

3. Ugrabite svaku priliku da budete pored vode. Oslobodićete se umora i pročistiti misli.

4. Pijite čistu vodu kad od je moguće, ne čekajte da ožednite. To je najbolji lek. Tamo gde me sudbina nije vodila, prvo sam tražio izvor. Ne pijte slatke i slane (mineralne) vode iz boca. Prva će izjesti jetru, druga će vezati krve sudove.

5. Povrće treba da se nađe na vašem stolu svaki dan. Najbolje povrće je ono koje je ugrejalo sunce. Na prvom mestu cvekla, nema bolje hrane na zemlji. Zatim pasulj, bundeva, bobice, šargarepa, paradajz, paprike, spanać, zelena salata, jabuke, grožđe, šljive.

6. Ako želite možete da jedete meso. Ali retko. Nikako ne jedite svinjetinu, ona šalje na drugi svet.

7. Kobasice, prženi krompir, keks, slatkiši i hrana u konzervama su loša hrana. Moja hrana su žitarice, pasulj i zeleniš. Predatori jedu meso, oni su lenji, jedva se kreću. Konji koji jedu žitarice aktivni su ceo dan. Skakavac se hrani travom i skače i leti ceo dan.

8. Kako bih jeo manje, pijem mnogo vode i jedem kompot, jedem prostu hranu i sveže povrće. Od četvrtka uveče do petka uveče ne jedem ništa, samo pijem vodu.

9. Post je najveća milost. Ništa me ne jača i ne podmađuje kao post. Kosti postaju lakše, poput ptice, srce postaje veselo. Posle svakog velikog posta ja sam nekoliko godina mlađi.

10. Sunce izlazi i zalazi za vas. Rad prestaje nakon zalaska sunca. kada se naviknete na ovo telo i um će vam postati jači. Mozak će se bolje odmoriti i razbistriti za san. Tako rade kaluđeri i vojnici i zato imaju snagu da služe.

11. Treba da odspavate pola sata u toku dana kako bi se osvežila krv u vašoj glavi. Nemojte da spavate odmah nakon jela, tada se salo mast taloži u krvnim sudovima.

12. Manje sedite, ali spavajte dovoljno.

13. Pokušajte više da boravite na otvorenom prostoru. Naučite da živite u hladnoj prostoriji. Dovoljno je da vam stopala i ruke budu zagrejani, ali glava hladna. Telo stari i propada od toplote.

14. Ojačavajte telo biljkama. Pomešajte šaku lekovitih biljaka i bobica i prelijte proključalom vodom i to pijte ceo dan. Na zimu uvidećete prave prednosti ovoga.

15. Ne zaboravite orašaste plodove. Orasi izgledaju poput našeg mozda, oni su i moćni za mozak.

16. Sa ljudima budite ljubazni i pažljivi. Od svakog od njih, makar površno, možete da naučite nešto. Od ljudi ne stvarajte ni prijatelje ni neprijatelje tako vam nikada neće stvarati probleme.

17. Ono što vam je suđeno dobićete kad tad, samo treba da strpljivo čekate. Ne opterećujte dušu time.

18. Ne verujte u predrasude, astrologe i proricanje sudbine. Neka vam telo i srce budu čisti.

19. Kada se osećate loše, treba da šetate mnogo. Preko polja, kroz šume, pored reke. Voda će odneti vašu tugu. Bitno je da zapamtite: najbolji lek za telo i dušu su: post, molitva i fizički rad.

20. Krećite se više. Na kamenu koji se kotrlja ne raste mahovina. Nesreće nas drže nepokretnim. Ne bežite od njih ne dozvolite im da dominiraju nad vama. Nikada se ne plašite da naučite i uradite nešto novo.