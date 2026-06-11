U takvim situacijama najvažnije su prve minute, jer upravo tada odlučujete da li će uređaj preživeti ili završiti na skupoj popravci.

Stručnjaci upozoravaju da je veliki broj kvarova na pametnim telefonima povezan upravo sa kontaktom sa tečnošću, a mnogi korisnici i dalje veruju u savete koji zapravo mogu da naprave još veću štetu.

Ne verujte slepo oznaci "vodootporno"

Mnogi smatraju da je telefon potpuno bezbedan ako proizvođač navodi da je vodootporan. Međutim, to nije sasvim tačno.

Vodootpornost znači samo određeni nivo zaštite u specifičnim uslovima, a ne garanciju da uređaj neće pretrpeti oštećenja nakon kontakta sa vodom. Vremenom se zaštitni slojevi troše, pa je rizik još veći kod starijih uređaja.

Mit o pirinču koji može da vas košta

Jedan od najpoznatijih saveta jeste da telefon stavite u posudu sa pirinčem. Iako je ovaj trik godinama popularan na internetu, stručnjaci upozoravaju da nije naročito efikasan.

Sitne čestice pirinča mogu da dospeju u otvore telefona i dodatno zakomplikuju problem, dok vlaga u unutrašnjosti uređaja često ostaje zarobljena.

Šta treba uraditi odmah?

Ako vam telefon upadne u vodu ili se pokvasi, najvažnije je da odmah reagujete.

Isključite uređaj

Nemojte pritiskati tastere bez potrebe

Obrišite ga mekom suvom krpom

Izvadite SIM i memorijsku karticu

Pažljivo uklonite vidljivu vlagu

Telefon možete blago nagnuti ili protresti kako bi višak tečnosti izašao iz otvora, ali bez agresivnog tresenja koje može da pogura vodu dublje u uređaj.

Fen može da napravi još veći problem

Mnogi posegnu za fenom čim primete vodu na telefonu, ali to nije dobro rešenje.

Visoka temperatura može da ošteti osetljive elektronske komponente i ubrza nastanak trajnih kvarova. Umesto toga, uređaj treba ostaviti na mestu sa dobrom cirkulacijom vazduha ili ispred ventilatora kako bi se prirodno osušio.

Najbolji trik za izvlačenje vlage

Ako imate paketiće silikagela koje često dobijamo uz obuću, torbe ili elektronske uređaje, oni mogu biti od velike pomoći.

Telefon stavite u zatvorenu posudu zajedno sa silikagelom kako bi preostala vlaga bila apsorbovana iz unutrašnjosti uređaja.

Nikako ne priključujte punjač!

Jedna od najopasnijih grešaka jeste pokušaj da proverite da li telefon radi tako što ćete ga priključiti na punjač.

Ako se vlaga još nalazi u uređaju, struja može izazvati kratki spoj i dodatna oštećenja. Zato sačekajte nekoliko sati nakon što telefon spolja izgleda potpuno suv.

Kada je vreme za servis?

Ako se uređaj ne uključuje, ekran treperi, kamera se zamaglila ili punjenje ne funkcioniše kako treba, nemojte pokušavati da ga sami rastavljate.

U tom slučaju najbolje rešenje je stručni servis, gde se telefon može profesionalno očistiti i pregledati pre nego što oštećenje postane trajno.