Ova odluka izazvala je brojne reakcije, ali vlasnik Džordž Gelčea brani svoj potez i tvrdi da je to potpuno logično i da bi uskoro moglo postati uobičajeno i u drugim ugostiteljskim objektima.

Na meniju picerije stoji jasno upozorenje: „Naše pice se naplaćuju po osobi. Da bismo osigurali kvalitet i uživanje za sve goste, molimo da svaka osoba naruči svoju picu. Ako ipak želite da delite picu, naplaćujemo dodatnih 11 evra.“

Vlasnik Džordž Gelčea ističe da nije samo stvar u ceni tanjira.

„Nije samo 11 evra za prazan tanjir. Tu su troškovi osoblja, pribora za jelo i sedenja, sve to košta“, rekao je on.

On kaže da ga posebno ljute situacije u kojima gosti satima sede u baru, naručuju samo jedno piće i piju besplatnu vodu sa slavine.

Podsetio se najdrastičnijeg primera, kada je u restoranu bila grupa od 17 ljudi, od kojih je samo polovina naručila hranu. Ostali su tražili prazne tanjire za deljenje, a jedna osoba je naručila samo čašu vode.

„Želimo da budemo dobri domaćini, ali od toga ne možemo da živimo. Mi smo restoran, a ne park“, rekao je Gelča. Dodao je da je nedavno uložio stotine hiljada evra u proširenje bara na 43 mesta i da mora da pokrije ta ulaganja.

Iako razume nezadovoljstvo nekih gostiju, uveren je da će slična pravila postati uobičajena u ugostiteljstvu.

„Mislim da će veliki broj barova uskoro to tražiti. To je jedino logično za nas“, zaključio je on, prenosi Heute.