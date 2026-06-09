Neprijatna scena iz restorana koji nosi ime jednog od najpoznatijih svetskih kuvara izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama. Gosti restorana Gordona Remzija u Kanadi tokom večere su primetili miševe kako slobodno trče između stolova, a snimak incidenta ubrzo je postao viralan na TikToku.

Neobičan događaj odigrao se u okviru luksuznog River Rock Casino Resorta u Ričmondu, gde su posetioci ostali zatečeni prizorom koji sigurno nisu očekivali u restoranu visokog ranga.

Miševi usred restoranske sale

Na video-snimku koji se brzo proširio društvenim mrežama vide se dva mala miša kako prolaze između stolova gotovo prazne restoranske sale. Gosti su u neverici posmatrali situaciju, dok je osoblje stajalo u blizini i pratilo šta se dešava.

U jednom trenutku može se čuti gost koji govori: „Imate ih dva“, dok je drugi kroz šalu dobacio: „Uživajte u besplatnoj večeri, momci“, aludirajući na mogućnost da restoran zbog neprijatnosti gostima ponudi značajnu kompenzaciju.

Popust nije umirio nezadovoljstvo

Nakon što je snimak privukao pažnju javnosti, osoba koja ga je objavila podelila je i fotografiju računa. Prema njenim navodima, restoran je odobrio popust od 100 dolara zbog incidenta.

Međutim, to nije impresioniralo mnoge korisnike društvenih mreža jer je ukupan račun premašio 700 dolara.

Na računu su se nalazila luksuzna jela karakteristična za restorane ovog tipa, uključujući T-bone biftek, Wagyu striploin, jagnjeće kotlete, ribu glaziranu misom, koktel od škampa i rižoto sa divljim pečurkama.

Društvene mreže podeljene

Snimak je izazvao burne reakcije. Mnogi korisnici smatraju da je prisustvo glodara u restoranu koji nosi ime slavnog kuvara potpuno neprihvatljivo i da takav propust ne bi smeo da se dogodi.

Pojedini su istakli da bi odmah napustili restoran nakon ovakvog prizora, dok su drugi ocenili da je ponuđeni popust premali u odnosu na neprijatnost koju su gosti doživeli.

Ipak, bilo je i onih koji su podsetili da se problemi sa glodarima mogu pojaviti čak i u najluksuznijim objektima, posebno u velikim gradovima, te da je važnije kako restoran reaguje i rešava problem nakon incidenta.

Bez obzira na različita mišljenja, snimak je za kratko vreme prikupio hiljade pregleda i komentara, a rasprava o higijenskim standardima u ugostiteljskim objektima i dalje traje na društvenim mrežama.