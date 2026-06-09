Nove tehnologije značajno su promenile način na koji komuniciramo, gradimo odnose i razmenjujemo informacije. Od poslovne komunikacije do prijateljskih i porodičnih razgovora, veliki deo naše svakodnevice danas se odvija putem digitalnih platformi. Među njima se posebno izdvaja WhatsApp, jedna od najpopularnijih aplikacija za razmenu poruka na svetu.

Ipak, iako su grupni četovi postali sastavni deo savremene komunikacije, mnogi korisnici u njima gotovo nikada ne učestvuju aktivno. Dok pojedinci redovno komentarišu, odgovaraju i pokreću diskusije, drugi ostaju tihi posmatrači koji prate razgovore, ali retko šalju poruke.

Stručnjaci ističu da ovakvo ponašanje ne mora da znači nezainteresovanost, stidljivost ili nedostatak društvenih veština. Naprotiv, razlozi zbog kojih neko ne piše u WhatsApp grupama mogu biti mnogo složeniji.

Šta karakteriše ljude koji ne učestvuju u WhatsApp grupama?

Prema mišljenju stručnjaka za komunikaciju i psihologiju, način na koji se ponašamo u digitalnom okruženju često odražava naše navike, potrebe i obrasce razmišljanja.

Silvia Martinez Martinez, profesorka i saradnica časopisa posvećenog studijama komunikacije i informacionih nauka, navodi da u okruženju u kojem dominiraju određena mišljenja, manje zastupljeni glasovi često ostaju po strani. Takva dinamika može da utiče i na ponašanje korisnika u grupnim razgovorima.

Zbog toga se iza tišine u WhatsApp grupama mogu kriti različite osobine ličnosti i načini obrade informacija.

Anksioznost i pritisak da se odgovori „na pravi način“

Jedan od najčešćih razloga za pasivnost u grupnim četovima jeste osećaj pritiska da se brzo reaguje ili napiše odgovarajući odgovor.

Psiholozi ističu da pojedini korisnici osećaju anksioznost prilikom dopisivanja, naročito kada razgovor uključuje veliki broj učesnika. Strah od pogrešno protumačene poruke ili osećaj da moraju da ostave dobar utisak može dovesti do toga da radije ostanu nemi posmatrači.

Više vole da posmatraju nego da govore

Mnogi ljudi koji ne pišu u grupama zapravo pažljivo prate sve što se dešava. Oni čitaju poruke, informisani su o događajima i aktivno prate razgovor, ali ne osećaju potrebu da komentarišu svaku temu.

Takve osobe često imaju refleksivniji stil komunikacije. Pre nego što odgovore, vole da promisle o onome što je rečeno, zbog čega se neretko dogodi da tema već bude promenjena kada odluče da se uključe.

Svesna briga o sebi i mentalnom zdravlju

U vremenu neprekidnih notifikacija i stalne povezanosti, ograničavanje digitalne komunikacije može predstavljati vid brige o sopstvenom blagostanju.

Neki korisnici namerno smanjuju aktivnost u grupnim razgovorima kako bi sačuvali vreme, smanjili stres i izbegli preopterećenost velikim brojem poruka. Posebno u veoma aktivnim grupama, stotine dnevnih poruka mogu izazvati osećaj zamora i mentalnog opterećenja.

Potreba za privatnošću

Potreba za privatnošću takođe je čest razlog zbog kojeg pojedinci ne učestvuju aktivno u grupnim diskusijama.

Diskretnije osobe nerado dele lične stavove, emocije ili mišljenja pred većim brojem ljudi. One ne osećaju potrebu za stalnim potvrđivanjem kroz brze reakcije i pažljivo biraju kada i gde će se uključiti u razgovor.

Da li je tišina u grupi znak problema?

Stručnjaci naglašavaju da u najvećem broju slučajeva nije.

Neaktivnost u WhatsApp grupi najčešće predstavlja drugačiji stil komunikacije, a ne znak društvene izolacije ili nezainteresovanosti. Mnogi korisnici redovno prate sadržaj, osećaju pripadnost grupi i informisani su o svemu što se dešava, iako retko šalju poruke.

Važno je imati na umu da digitalna komunikacija ne otkriva uvek kompletnu sliku o nečijoj ličnosti. Osobe koje su veoma tihe u onlajn grupama često mogu biti izuzetno društvene i komunikativne u direktnom kontaktu.

Kako razumeti ljude koji retko pišu u grupnim četovima?

Ako imate prijatelje, članove porodice ili kolege koji gotovo nikada ne učestvuju u grupnim razgovorima, stručnjaci savetuju:

Nemojte njihovu tišinu tumačiti kao nezainteresovanost.

Ne očekujte odgovor na svaku poruku.

Prihvatite da ljudi imaju različite stilove komunikacije.

Za važne informacije ili hitna pitanja kontaktirajte ih privatno.

Poštujte njihove digitalne granice.

Nemojte pretpostavljati da su ljuti ili distancirani samo zato što nisu aktivni.

Cenite njihove komentare kada odluče da se uključe u razgovor.

Na kraju, činjenica da neko ne piše u WhatsApp grupama ne znači da nije prisutan. Za mnoge ljude tišina nije znak odsustva, već način na koji biraju da komuniciraju u digitalnom svetu.