Ipak, priroda već ima sopstveni način da pomogne.

Pojedine vrste drveća ponašaju se kao prirodne pumpe jer iz zemlje svakodnevno izvlače ogromne količine vode. Stručnjaci za pejzažno uređenje zato ih često koriste na terenima gde postoji problem sa vlagom i zadržavanjem vode.

Breza - prirodna pumpa koja “pije” vodu iz zemlje

Breza važi za jedno od najboljih stabala za isušivanje vlažnog zemljišta.

Odraslo drvo može dnevno da apsorbuje čak između 100 i 200 litara vode, zbog čega je mnogi nazivaju prirodnim isušivačem tla.

Njeno korenje aktivno traži vlagu i posebno je korisno:

na terenima gde se voda dugo zadržava

kod visokih podzemnih voda

u dvorištima koja su često blatnjava

Pored praktične funkcije, breza brzo raste i dvorištu daje elegantan izgled.

Vrba - apsolutni rekorder u upijanju vlage

Vrba je poznata kao drvo koje obožava vodu, zbog čega najčešće raste uz reke i jezera.

Njeno snažno korenje veoma brzo pronalazi vlagu u zemljištu, pa stručnjaci smatraju da je jedno od najefikasnijih stabala za prirodno isušivanje dvorišta.

Vrba se posebno preporučuje:

na terenima gde se voda dugo zadržava posle kiše

u dvorištima sa lošom drenažom

na močvarnijem zemljištu

Ptičja trešnja i jasen - praktični i dekorativni

Ptičja trešnja i jasen možda nisu agresivni kao vrba, ali takođe imaju izraženu sposobnost izvlačenja vlage iz zemlje.

Pored toga, mnogi ih biraju zbog izgleda:

ptičja trešnja zbog mirisnih cvetova

jasen zbog guste hladovine

Njihovo korenje je nešto mirnije, ali i dalje veoma efikasno kada je reč o smanjenju viška vlage u dvorištu.

Najvažnije upozorenje: Ne sadite ih blizu septičke jame

Stručnjaci upozoravaju da najveća greška nastaje kada ljudi ovakvo drveće posade tik uz septičku jamu.

Njihovo snažno korenje u potrazi za vlagom može:

oštetiti betonske prstenove

probiti zidove jame

napraviti ozbiljne probleme sa cevima i odvodom

Zbog toga se preporučuje razmak od najmanje tri do pet metara.

Pravo drvo nekad vredi više od skupe pumpe

Kod problema sa vlagom veoma je važno voditi računa o:

dubini podzemnih voda

nagibu terena

udaljenosti stabala od objekata

vrsti zemljišta

Stručnjaci ističu da pravilno posađeno drvo ponekad može pomoći više nego skupi sistemi za drenažu — ali samo ako se pažljivo odabere mesto sadnje.

Prirodno rešenje koje mnogi zaboravljaju

Dok mnogi odmah razmišljaju o građevinskim radovima i pumpama, priroda već nudi jednostavno i dugoročno rešenje za višak vlage u dvorištu.

Zato pojedina stabla danas sve češće postaju prvi izbor ljudi koji žele prirodno isušivanje zemljišta bez velikih troškova.