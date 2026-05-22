Britanska turistkinja doživela je neprijatnu situaciju tokom putovanja po Tajlandu kada joj je prtljag zadržan na aerodromu, a torbe nisu ukrcane u avion zbog predmeta koji je osoblje ocenilo kao sumnjiv.

Olivija Krol ispričala je da ju je uhvatila panika nakon sletanja kada je ugledala zaposlene na aerodromu sa tablom na kojoj je bilo njeno ime, dok njenog prtljaga nije bilo.

„Pomislila sam da sam u ozbiljnom problemu i da će me možda čak uhapsiti“, rekla je Olivija, koja dolazi iz jugoistočnog Londona.

Panika na aerodromu u Bangkoku

Olivija je 6. maja letela sa ostrva Ko Samui za Bangkok tokom odmora u Tajlandu. Međutim, njen kofer nije ukrcan u avion jer je obezbeđenje tokom kontrole označilo jedan predmet kao potencijalno problematičan.

Po dolasku na aerodrom odveli su je u kancelariju i zatražili da potpiše dokumenta kako bi osoblje moglo da pregleda njen prtljag.

„Nisu mi odmah objasnili o čemu se radi. Rekli su da možda imaju problem sa upaljačem ili nekim intimnim predmetom“, ispričala je.

Kako kaže, tada joj je postalo jasno da se ne radi o upaljaču, jer ga nije ni imala sa sobom.

Zbog seksualne igračke ostala bez kofera

Na kraju se ispostavilo da je razlog zadržavanja prtljaga bila seksualna igračka koju je spakovala u kofer.

Nakon što je potpisala dozvolu za pregled torbe, osoblje aerodroma obavilo je kontrolu, a njen prtljag zadržan je naredna 24 sata.

Tek sledećeg dana dobila je imejl sa obaveštenjem da može da preuzme svoje stvari na aerodromu u Bangkoku.

„Danas mi je sve smešno“

Iako je u tom trenutku bila veoma uznemirena, Olivija danas na celu situaciju gleda sa humorom.

„Prijatelji su kasnije rekli da je sve urnebesno i od tada me stalno zadirkuju zbog toga“, rekla je.

Dodala je da joj je sada cela priča više smešna nego stresna i da je to postalo jedno od najneočekivanijih iskustava sa putovanja.