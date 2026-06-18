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Matematička formula predviđa: Evo kada će nestati čovečanstvo
Zagovornici teorije ovaj rezultat tumače kao statističku gornju granicu trajanja ljudske vrste
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