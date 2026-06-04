Suzan Jang Braun, koja je upravo dobila dozvolu da nastavi da vozi do svoje 115. godine, kaže: „Starim dostojanstveno.“

Ona je nedavno proslavila 108. rođendan u Doveru, u saveznoj državi Delaver.

Učiteljica u penziji

Ova stogodišnjakinja je 1918. godine živela u Delavaru, u vreme segregacije, gde je sa porodicom radila na farmi bez tekuće vode i struje. Kasnije je upisala Delavare State College for Colored Students, danas poznat kao Delavare Univerzitet i, i diplomirala 1945. godine.

Nakon toga je 30 godina radila kao učiteljica u školi.

Bila je dva puta udata i uživa u društvu svoje velike porodice — dece, unučadi i praunučadi.

Aktivnost je ključ za dugovečnost

Danas se može videti tri puta nedeljno u Modern Maturiti centru gde pohađa grupne časove vežbanja.

Aktivan život je ključ njenog „gracioznog starenja“, kako je sama rekla.

„Kad ustanem ujutru, imam rutinu vežbanja koju radim već 20 godina“, rekla je. „Ja sam 30 godina šetala po učionici i kada sam otišla u penziju nisam želela da samo sedim.“

Parking mesto kao poklon za rođendan

Na njenoj rođendanskoj proslavi prisustvovalo je 130 ljudi, uključujući i guvernera Delavarea Meta Meiera.

Kao poseban poklon dobila je parking mesto odmah ispred zgrade, rezervisano samo za nju.

To je posebno važno jer joj je država upravo obnovila vozačku dozvolu do 2033. godine. Procenili su da je fizički i mentalno sposobna da vozi, piše goodnewsnetwork.