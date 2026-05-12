Moj stric Mile uvek je govorio: „Kad kupuješ auto, gledaj da pali i zimi i leti, a ne da ti svetli sto lampica posle dve godine.“ I stvarno, danas je postalo pravo čudo naći auto koji može da gura 10 ili 15 godina bez ozbiljnog kvara.

Dok se ljudi sve više žale na skupe popravke i elektroniku koja otkazuje čim istekne garancija, na internetu se povela velika rasprava o tome koji automobili zaista traju najduže.

Ispostavlja se da vozači širom sveta najviše veruju Japancima.

– Ako hoćeš auto koji samo sipaš i voziš, uzmi Tojotu ili Hondu i ne razmišljaj – bio je najčešći komentar.

Posebno se izdvajaju Toyota Corolla i Honda Civic, modeli za koje ljudi tvrde da i posle više od decenije pale „na pola ključa“.

Jedan vozač napisao je da u kući imaju Corollu iz 2011. i Civic iz 2013. godine i da ih automobili nikada nisu ostavili na putu.

– Samo redovan servis i vozi. Nema drame, nema kvarova, nema iznenađenja – napisao je.

Ljudi posebno hvale Toyotine hibride, koje danas voze taksisti širom sveta upravo zato što troše malo i retko se kvare.

Ali nije samo Toyota pokupila pohvale. Mnogi su spomenuli i Mazdu.

– Vozim Mazde skoro 30 godina i jedini kvar koji sam imao koštao me 300 dolara. Auto kao tenk – napisao je jedan vlasnik.

Kod nas se dosta pominjao i Opel, najviše zbog jeftinijih delova i jednostavnijeg održavanja.

Naravno, bilo je i onih koji tvrde da nemački automobili mogu dugo da traju, ali samo ako ih održavate „pod konac“.

Jedan ljubitelj BMW-a napisao je da Serija 5 bez problema može da traje 15 godina, ali pod uslovom da se svaki servis radi na vreme.

– Preskočiš jedno menjanje ulja i posle plaćaš kao da si kupio pola auta – našalio se jedan korisnik.

Iskusni vozači dali su i nekoliko saveta za one koji planiraju da kupuju auto na duže staze:

– ne uzimajte modele prve godine proizvodnje

– manuelni menjači uglavnom traju duže

– servisna knjižica je važnija od lepih slika u oglasu

– jednostavniji motori obično znače manje problema

Na kraju se većina složila u jednoj stvari – ako želite automobil koji neće stalno završavati kod majstora, Japanci su i dalje neprikosnoveni.