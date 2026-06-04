Svakog jutra u malom gradu pas lutalica strpljivo čeka da stigne kombi lokalne pekare.

Čim ga vlasnik ugleda, pas ustaje na zadnje noge i čeka svoju omiljenu poslasticu: džinovsku toplu rolnicu sa kobasicom.

Dnevna rutina šteneta postala je dirljiv prizor za meštane, koji kažu da on donosi malo radosti u svačije jutro.

"On je samo beba", "Kakav dobar dečak! Potreban mu je dom", " Neka ga neko usvoji", , "Zašto plačem", "Presladak je", "Nadam se da će biti usvojen", "Možda je ovo jedini obrok koji će imati u toku dana", "Neka ga neko odvede kući!", "Slatki pas i ljubazan pekar. Svaka čast štenetu što je tako ljupko i hvala pekaru na njegovoj ljubaznosti", "Bog te blagoslovio na tvojoj ljubaznosti i tvom velikom srcu", "Bolje da mu neko pruži dom pun ljubavi. I još toplih rolnica sa kobasicama", bili su samo neki od komentara.