Galeb nije imao nameru da se pomeri, a video sa glavom ptice u prvom planu postao je pravi hit na mrežama.

U videu objavljenom na TikToku, ptica se prvo može videti kako delimično stoji u kadru, a zatim odlučno hoda pravo u sredinu kadra i potpuno zaklanja par. U jednom trenutku, galeb je čak i kljucao kameru pre nego što se udaljio.

„Trenutak kada podesite kameru da snimi prosidbu, a zatim kasnije pogledate video“, napisala je žena preko videa.

U opisu videa je dodala: „Zbog našeg venčanja sledeće godine, morala sam ponovo da objavim ovaj snimak, baš je dobar.“ U komentarima je objasnila da je video napravljen odmah nakon same prosidbe. „Ovo smo mi odmah nakon što me je zaprosio“, dodala je devojka.

Neočekivani trenutak postao je viralan, sakupivši više od šest miliona pregleda i više od milion lajkova.

Korisnici interneta bili su oduševljeni spontanim i urnebesnim trenutkom, a mnogi su se našalili da galeb mora da je „veoma srećan zbog njih dvoje“, piše aol.

Brojni korisnici su podelili svoja iskustva i fotografije ptica koje su takođe „uletele“ u njihove prosidbe. Mnogi komentatori sugerisali su da se galebu da posebna uloga na predstojećem venčanju. „Morate imati malu figuricu galeba negde na torti“, napisao je jedan korisnik.