Spolja izgledaju savršeno - crvene, krupne i sjajne - a onda shvatite da su tvrde, kisele ili potpuno bez ukusa.

Ipak, profesionalni kuvari imaju jednostavan trik kojim čak i prosečne jagode mogu postati mnogo slađe i ukusnije za svega nekoliko minuta.

Tajna je u običnom šećeru

Sve što treba da uradite jeste da jagode isečete i pospete malom količinom šećera.

Već posle nekoliko minuta voće počinje da pušta sopstveni sok, postaje mekše, sočnije i dobija mnogo intenzivniji ukus.

Ovaj postupak u kulinarstvu poznat je kao maceriranje i godinama se koristi u restoranima i poslastičarnicama.

Šta se zapravo dešava sa jagodama?

Kada šećer dođe u kontakt sa voćem, on izvlači prirodnu vlagu iz jagoda.

Tako nastaje gust, aromatičan sok koji dodatno pojačava prirodnu slatkoću i ukus voća.

Ako želite da jagode ostanu čvršće, dovoljno je da odstoje svega nekoliko minuta.

Za mekšu i sirupastu teksturu kuvari preporučuju da ih ostavite oko pola sata.

Jedna greška može potpuno pokvariti ukus

Stručnjaci upozoravaju da sa šećerom ne treba preterivati.

Cilj nije da jagode imaju ukus slatkiša, već da se pojača njihova prirodna aroma.

Zbog toga je dovoljna mala količina šećera, posebno ako su jagode već delimično zrele.

Mali dodatak koji pravi veliku razliku

Mnogi kuvari dodaju i nekoliko kapi:

limunovog soka

pomorandžinog soka

vanile

balzamiko sirćeta

Na taj način ukus jagoda postaje još intenzivniji i osvežavajući.

Trik radi i sa drugim voćem

Zanimljivo je da ista metoda može pomoći i kod drugog voća koje nema dovoljno ukusa ili je previše kiselo.

Najčešće se koristi za:

breskve

trešnje

šljive

ananas

Upravo zato mnogi ovaj trik smatraju jednim od najjednostavnijih načina da voće iz prodavnice bude mnogo ukusnije bez skupih dodataka.